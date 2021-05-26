Из-за расизма минус один. Чехия огласила окончательный состав на Евро-2020

Ондржей Кудела ожидает решения УЕФА по его апелляции на дисквалификацию

  • 26.05.2021 05:45
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Из-за расизма минус один. Чехия огласила окончательный состав на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ондржей Кудела

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилхавы огласил окончательный состав на предстоящий Евро-2020.

В заявку вошли только 25 игроков, а не 26, как могло быть. Еще одно место зарезервировал Ондржей Кудела («Славия»), который ожидает решения УЕФА по его апелляции на дисквалификацию на 10 матчей из-за проявлений расизма.

Заявка сборной Чехии на Евро-2020

Вратари: Алеш Мандоус («Сигма»), Иржи Павленка («Вердер»), Томаш Вацлик («Севилья»).

Защитники: Ян Боржил («Славия» Прага), Якуб Брабец («Виктория»), Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Ондржей Челустка («Спарта»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Томаш Калас («Бристоль»), Алеш Матею («Брешия»), Давид Зима («Славия» Прага)

Полузащитники: Антонин Барак («Верона»), Владимир Дарида («Герта»), Адам Гложек («Спарта»), Томаш Голеш («Славия» Прага), Якуб Янкто («Сампдория»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст («Славия» Прага), Якуб Пешек («Слован»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Петр Шевчик («Славия» Прага)

Нападающие: Михаэль Крменчик (ПАОК), Томаш Пекгарт («Легия»), Патрик Шик («Байер»), Матей Выдра («Бернли»).

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