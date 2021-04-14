Игрока Славии дисквалифицировали на 10 матчей за проявление расизма

УЕФА вынес решение относительно защитника «Славии» Ондржея Куделы, который оскорблял на расовой почве игрока «Рейнджерс» Глена Камару во время матча 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 18 марта.

УЕФА дисквалифицировал чешского футболиста на 10 следующих матчей под эгидой организации за расистское поведение.

Один матч Кудела уже пропустил, когда не сыграл против «Арсенала» (1:1) в четвертьфинале турнира. Таким образом, ему осталось пропустить еще 9 матчей.

Отметим, что Глена Камару УЕФА дисквалифицировал на 3 матча за удар игрока «Славии».