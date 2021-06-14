Евро-2020. Группа E: явный фаворит и бойня за место под солнцем

Сегодня мы поговорим о предпоследней группе на Евро-2020. Волею жребия в квартет Е угодили четыре команды – Польша, Словакия, Испания и Швеция.

ПОЛЬША

Сборная Польши, в составе которой есть, пожалуй, лучший центральный нападающий мирового футбола на сегодняшний день Роберт Левандовски, является командой, против которой любой соперник должен играть с осторожностью. Даже без форварда «Баварии» поляки обладают весьма крепкой и опытной командой, где подавляющее большинство футболистов имеют опыт выступлений в топовых национальных чемпионатах Европы, а потому этот коллектив готов оставить свой след в истории на Евро-2020.

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Важно, что после долгих лет отсутствия на чемпионатах Европы (Польша не играла на континентальном первенстве с 1960 по 2004 годы, никак не находя возможности пройти квалификацию), ныне «бело-красные» становятся завсегдатаем турнира. По крайней мере, старт на Евро-2020 станет для них уже четвертым кряду участием на континентальном соревновании. Причем на Евро-2016 Польша добралась до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила будущему триумфатору команде Португалии.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Соуза

Возглавляет польскую команду португалец Паулу Соуза. Этот 50-летний специалист принял команду лишь в начале текущего года, после того, как в отставку был отправлен Ежи Бржечек, с которым поляки как раз и прошли квалификацию на Евро-2020, однако которого часто критиковали и, очевидно, которому так и не доверили коллектив на столь важном турнире, как чемпионат Европы.

Паулу Соуза с августа минувшего года оставался без работы, когда покинул французский «Бордо». В своей тренерской карьере португалец поработал с неплохими командами, многие из которых представляют топ-лиги, однако на международном уровне самостоятельной практики не имел. В 2008 году Соуза начинал свой наставнический путь с ассистента Карлуша Кейруша в сборной Португалии, после чего довольно быстро перешел на работу с клубами. Интересно, что контракт с Паулу Соузой рассчитан до ноября нынешнего года, из чего следует, что в руководстве Польского футбольного союза не до конца уверены в португальском тренере, и хотят посмотреть на него в деле именно на Евро-2020. Если там «бело-красные» проявят себя удачно, то Соузу наверняка не только оставят, но и предложат ему улучшенные условия сотрудничества.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что состав сборной Польши пестрит фамилиями игроков, имеющих немалый опыт выступлений в топовых и просто добротных командах европейского континента, лидером этого коллектива является, конечно же, блистательный форвард Роберт Левандовски. Форвард «Баварии» по итогам сезона-2020/21 не только побил казавшийся вечным рекорд результативности Герда Мюллера в рамках одного розыгрыша Бундеслиги, установив новое достижение (41 забитый мяч), но и впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу», существенно обойдя в борьбе за этот престижный трофей Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В настоящий момент 32-летний Левандовски пребывает в расцвете сил и отменной форме. На него в Польше возлагаются огромные надежды, и, откровенно говоря, в команде есть кому помочь Роберту проявить себя с лучшей стороны на Евро-2020, тем более, что как минимум из группы полякам выбраться вполне по силам.

Заявка

Вратари: Лукаш Фабиански («Вест Хэм»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Павел Давидович («Верона»), Камиль Глик («Беневенто»), Михал Хелик («Барнсли»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Камиль Пентковски («Ракув»), Тимотеуш Пухач («Лех»), Мацей Рыбус («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Чикаго Файр»), Камиль Южвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловски («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив» Москва), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Брайтон»), Пшемыслав Плахета («Норвич»), Петр Зелиньски («Наполи»).

Нападающие: Давид Ковнацки («Фортуна» Дюссельдорф), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Марсель»), Кароль Свидерски (ПАОК), Якуб Шверчок («Пяст»).

Ориентировочный состав

Прогноз: второе место в группе.

СЛОВАКИЯ

Для сборной Словакии этот чемпионат Европы станет лишь вторым в истории, и на этом турнире «словацкие соколы» постараются опровергнуть расхожее мнение, что именно они в этой группе окажутся «мальчиками для битья». На Евро-2016, когда словаки впервые сыграли на континентальных первенствах, команда неожиданно смогла выбраться в 1/8 финала с третьего места в группе с Уэльсом, Англией и Россией. После этого команда безропотно уступила Германии (0:3) и покинула турнир, но приобретенный пять лет назад опыт дает надежду болельщикам словацкой сборной на приятные сенсации уже на Евро-2020.

Тренер

Путевку на Евро-2020 сборная Словакии добыла через стыковые матчи уже с 48-летним Штефаном Тарковичем во главе, который заменил на посту главного тренера команды Павела Гапала, уволенного после разочаровывающего поражения от Израиля (2:3) в Лиге наций, после которого словаки фактически лишились надежд сохранить прописку в дивизионе В.

Во главе с Тарковичем Словакия провела 8 матчей, в которых проиграла лишь однажды, но добыла три победы при четырех ничьих. Сам Таркович не имеет громких тренерских достижений в карьере, которая не является столь насыщенной, так как Штефан длительное время работал ассистентом или спортивным директором. Преимущественно Таркович тренировал в родной Словакии, лишь однажды отправившись в ОАЭ ради возможности быть ассистентом главного тренера в «Бани Ясе». Поэтому для этого специалиста возможность поработать с главной командой Словакии – отменный шанс показать себя, и даже, возможно, получить выгодное предложение из-за границы.

Лидер команды

Реальность для Словакии такова, что им на Евро-2020 в большей степени придется защищаться, чтоб добиться хороших результатов на групповой стадии. Поэтому лидером, от выступлений которого может во многом зависеть результат команды, здесь является центральный защитник Милан Шкриниар. Едва-едва став чемпионом Италии с «Интером», он едет на Евро-2020 в прекрасном расположении духа. Впрочем, на континентальном чемпионате Милану предстоит доказать, что он не зря называется одним из лучших центрбеков итальянской Серии А, помогая своим партнерам слаженно и максимально безошибочно действовать в обороне.

Если со Шкриниаром словакам удастся цементировать заднюю линию, тогда впереди у команды могут быть шансы на быстрых контратаках, реализовав которые подопечные Тарковича могут рассчитывать на 3-4 очка в группе, что способно обеспечить им второй кряду на чемпионатах Европы плей-офф.

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриниар

Заявка

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриниар («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта» Прага), Мартин Косцелник («Слован»), Мартин Вальент («Мальорка»).

Полузащитники: Марек Гамшик («Гетеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кельн»), Роберт Мак («Ференцварош»), Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»), Якуб Громада («Слован Либерец»).

Нападающие: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Иван Схранц («Яблонец»).

Ориентировочный состав

Прогноз: четвертое место в группе.

ИСПАНИЯ

Еще до начала турнира сборная Испании привлекла к себе немалое внимание тем, что на чемпионат Европы тренерский штаб не вызвал НИ ОДНОГО футболиста мадридского «Реала». Даже ветеран национальной команды Серхио Рамос оказался «за бортом» континентального чемпионата, и за это весьма смелое решение Луису Энрике придется нести ответственность, особенно, если Евро-2020 окажется для испанцев неудачным. С другой стороны, оценивая заявку команды, очевидно, что там хватает мастеров, которые способны решать самые высокие задачи. Так что Испания, как минимум на бумаге, точно является одним из фаворитов чемпионата, а уж как выйдет в реальности – посмотрим.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

51-летний Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года с перерывом, связанным на трагические события, произошедшие в его семье вокруг смерти 9-летней дочери. Несколько оправившись от этого события, Энрике в ноябре 2019 года вернулся на пост наставника испанской сборной, и его нынешний контракт рассчитан до конца 2022 года, то есть до завершения финальной части ЧМ-2022, а не только Евро-2020.

До сборной Испании в тренерской карьере Луиса Энрике были успехи с «Барселоной», которую коуч приводил к треблу в сезоне-2014/15, а всего за три года работы выиграл девять трофеев из тринадцати возможных.

За кем следить в команде

На самом деле, выделять в составе сборной Испании одного лидера – задача крайне непростая и неблагодарная. Поэтому в данном случае мы отойдем от привычного подпункта в пользу другого – за кем стоит внимательно следить в этой команде. И здесь ответ куда более однозначен – Ферран Торрес, который провел хороший дебютный сезон за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге, а особенно ему удалась концовка.

За сборную Испании Ферран Торрес дебютировал лишь осенью минувшего года, но с тех пор успел забить уже 6 мячей в 10 поединках, огорчив, в том числе, и сборную Украины в Лиге наций, а еще записав в актив хет-трик в ворота сборной Германии! Сейчас на 21-летнего игрока возлагаются серьезные надежды, и чемпионат Европы может помочь Феррану укорениться в статусе безоговорочного лидера не только сборной Испании, но и помочь футболисту получать еще больше игровой практики в «Манчестер Сити».

Заявка

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Хорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Ляпорт и Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Маркос Льоренте («Атлетико»).

Полузащитники: Серхио Бускетс и Педри (оба – «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго («Ливерпуль»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»).

Нападающие: Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Жерар Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия (ПСЖ).

Ориентировочный состав

Прогноз: первое место в группе.

ШВЕЦИЯ

В XXI веке сборная Швеции не пропустила еще ни одной финальной части чемпионатов Европы, но в последних трех розыгрышах останавливалась исключительно на групповой стадии, а потому на Евро-2020 попытается нарушить это «проклятие». Несмотря на отсутствие в заявке звездного Златана Ибрагимовича, которому поучаствовать на континентальном турнире помешала травма, шведы обладают весьма впечатляющим набором исполнителей, многие из которых находятся на пике формы, а потому особых проблем с выходом из группы у них возникнуть не должно.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Янне Андерссон

Главным тренером сборной Швеции по футболу является 58-летний местный специалист Янне Андерссон. Он работает с командой с лета 2016 года, и вывел ее в финальную часть Евро-2020 со второго места в группе, уступив там только Испании, но опередив Норвегию, Румынию и менее конкурентные Фарерские острова и Мальту.

Главным достижением в тренерской карьере Андерссона является чемпионский титул в Швеции, добытый с «Норрчепингом» в 2015 году. По сути, успех с этим клубом и помог Янне получить приглашение возглавить национальную сборную Швеции, что является пока однозначной вершиной в трудовом резюме специалиста.

За кем следить в команде

Перед Евро-2020 сборная Швеции потеряла сразу двоих лидеров: Златан Ибрагимович не попал в заявку из-за травмы, а хавбек «Ювентуса» Деян Кулусевски подхватил коронавирус и, как минимум в стартовом матче, мы его на поле не увидим. Деян провел в целом неплохой сезон в Серии А, отличившись 4 голами и 3 результативными передачами в 35 поединках. И пускай «Старая синьора» не добилась успеха, но Кулусевски был в ее рядах достаточно важным футболистом, которого смело можно называть наиболее креативным игроком в нынешней сборной Швеции.

Несмотря на кадровые проблемы, сборная Швеции, как и в предыдущие годы, прежде всего сильна своей командной игрой. В нападении, в отсутствие, Ибры и Кулусевски, главные надежды на 21-летнего Александра Исака. Минувший сезон в клубе у выходца из Эритреи не задался, но клуб и сборная все-таки разные вещи. Также нужно выделить 29-летнего Эмиля Форсберга из «Лейпцига».

Заявка

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Кристоффер Нордфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»).

Защитники: Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Пьер Бенгтссон («Вайле»), Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист («Хельсингборг»).

Полузащитники: Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Кен Сема («Уотфорд»), Виктор Классон («Краснодар»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль («Сампдория»), Кристоффер Ульссон («Краснодар»), Йенс-Люс Каюсте («Митьюлланд»), Маттиас Сванберг («Болонья»), Густав Свенссон («Гуанчжоу Сити»).

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Робин Квайсон («Майнц»), Джордан Ларссон («Спартак» Москва).

Ориентировочный состав

Прогноз: третье место в группе.

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