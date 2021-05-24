Левандовски впервые в карьере выиграл Золотую бутсу

Польский форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2020/21 как лучший бомбардир европейских чемпионатов.
Левандовски забил 41 мяч и опередил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, который расположился на второй строчке, на 11 голов.
Замкнул топ-3 Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса», на его счету 29 голов.
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Источник — Sport.ua
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