Левандовски впервые в карьере выиграл Золотую бутсу

Польский форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2020/21 как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

Левандовски забил 41 мяч и опередил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, который расположился на второй строчке, на 11 голов.

Замкнул топ-3 Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса», на его счету 29 голов.