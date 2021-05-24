Левандовски впервые в карьере выиграл Золотую бутсу

Нападающий «Баварии» стал лучшим бомбардиром сезона в Европе

  • 24.05.2021 05:04
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Левандовски впервые в карьере выиграл Золотую бутсу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2020/21 как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

Левандовски забил 41 мяч и опередил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, который расположился на второй строчке, на 11 голов.

Замкнул топ-3 Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса», на его счету 29 голов.

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Источник — Sport.ua

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