Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 5-й сезон подряд

Накануне завершился очередной сезон испанской Ла Лиги. Лучшим бомбардиром стал форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси, забивший 30 мячей в 35 поединках.

На втором месте в гонке бомбардиров оказался форвард «Реала» Карим Бензема – 23 гола в 34 играх.

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании пятый раз подряд и восьмой раз в общей сложности – оба показателя являются рекордными.

Сезоны, в которых Месси выигрывал бомбардирскую гонку в чемпионате Испании: 2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36), 2019/20 (25), 2020/21 (30).