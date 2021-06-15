Арнаутович попал в скандал на Евро. УЕФА проводит расследование

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович попал в неприятную ситуацию

  • 15.06.2021 16:52
  • 6280 просмотров
  • 16 комментариев
Арнаутович попал в скандал на Евро. УЕФА проводит расследование
© Getty Images/Global Images Ukraine

В конце матча первого тура с Северной Македонией (3:1) нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, забив мяч, прокричал несколько фраз в адрес соперников. Такое поведение игрока не понравилось капитану сборной Австрии Давиду Алабе, который в буквальном смысле закрыл рукой рот партнеру по команде. Этот инцидент, понятное дело, не остался без внимания фото и телекамер.

Как выяснилось позже, Арнаутович выкрикивал оскорбления в адрес Эгзона Бейтулая и Эзджана Алиоски, у которых есть албанские корни. По информации сербских СМИ, Арнаутович крикнул Алиоски: «Я #### твою албанскую мать».

После игры Арнаутович сказал, что это была обычная словесная перепалка, которая не имеет ничего общего с политикой или расизмом.

«На эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Хочу очень ясно сказать одну вещь: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают об этом».

Однако македонцы после игры направили в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации и наказать игрока сборной Австрии.

Во вторник УЕФА назначил для рассмотрения дела инспектора и, если обвинения в адрес Арнаутовича подтвердятся, чемпионат Европы для него может завершиться досрочно.

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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 15.06.2021 17:53
    0
    Mr.Frost, 15.06.2021 17:44
    Сербія це маненька московія на балканах, а серби такі самі шовіністи як і москалі!
    потому что на одних скрепах строилась... и советия.. и югославия..
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.06.2021 17:47
    +1
    Йому ще повезло що фіг зна де грає. Бо грав б в Англії і там проблеми були. Я думав він до тренера кричить. І в тому дибіл. А виявилось що ще гірше.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.06.2021 17:44
    +1
    Сербія це маненька московія на балканах, а серби такі самі шовіністи як і москалі!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.06.2021 17:40
    +2
    Павелко срочно вылетел а Рим
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.06.2021 17:39
    0
    olshody, 15.06.2021 17:32
    Он по отцу - серб. И потому поддерживает всё сербское. Албанцы и хорваты , это как для тебя московиты.)
    навпаки. то для хорватів - серби як для всього демократичного світу московити) серби - то московити Балкан)
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:32
    0
    Fangold, 15.06.2021 17:26
    у нього якійсь характер дибільний
    Он по отцу - серб. И потому поддерживает всё сербское. Албанцы и хорваты , это как для тебя московиты.)
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 15.06.2021 17:26
    +1
    у нього якійсь характер дибільний
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:26
    +2
    Балканы - едины.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:23
    +4
    Я б таким під-сам, які зачіпають батьків, відразу язики виривав. Це кончені люди.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 17:07
    0
    хана карьере
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.06.2021 17:05
    +1
    Trollface, 15.06.2021 16:59
    Похоже наигрался.
    Швидше за все що так. Go home!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.06.2021 16:59
    +2
    Похоже наигрался.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 16:57
    +2
    Он долбанутый на всю голову, этот Арнаутович. Ну, не было ещё ни одного турнира, чтобы он в скандал не попадал...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 16:57
    0
    Он долбанутый на всю голову, этот Арнаутович. Ну, не было ещ
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 16:55
    -6
    Павелко должен написать пост поддержки Арнаутовичу в контексте перекрытия скандала вокруг Украины своим высказыванием
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 15.06.2021 16:54
    -1
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:23
    +4
    Я б таким під-сам, які зачіпають батьків, відразу язики виривав. Це кончені люди.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.06.2021 17:40
    +2
    Павелко срочно вылетел а Рим
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:26
    +2
    Балканы - едины.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.06.2021 16:59
    +2
    Похоже наигрался.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 16:57
    +2
    Он долбанутый на всю голову, этот Арнаутович. Ну, не было ещё ни одного турнира, чтобы он в скандал не попадал...
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.06.2021 17:47
    +1
    Йому ще повезло що фіг зна де грає. Бо грав б в Англії і там проблеми були. Я думав він до тренера кричить. І в тому дибіл. А виявилось що ще гірше.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.06.2021 17:44
    +1
    Сербія це маненька московія на балканах, а серби такі самі шовіністи як і москалі!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 15.06.2021 17:26
    +1
    у нього якійсь характер дибільний
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.06.2021 17:05
    +1
    Trollface, 15.06.2021 16:59
    Похоже наигрался.
    Швидше за все що так. Go home!
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 15.06.2021 17:53
    0
    Mr.Frost, 15.06.2021 17:44
    Сербія це маненька московія на балканах, а серби такі самі шовіністи як і москалі!
    потому что на одних скрепах строилась... и советия.. и югославия..
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.06.2021 17:39
    0
    olshody, 15.06.2021 17:32
    Он по отцу - серб. И потому поддерживает всё сербское. Албанцы и хорваты , это как для тебя московиты.)
    навпаки. то для хорватів - серби як для всього демократичного світу московити) серби - то московити Балкан)
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:32
    0
    Fangold, 15.06.2021 17:26
    у нього якійсь характер дибільний
    Он по отцу - серб. И потому поддерживает всё сербское. Албанцы и хорваты , это как для тебя московиты.)
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 17:07
    0
    хана карьере
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.06.2021 16:57
    0
    Он долбанутый на всю голову, этот Арнаутович. Ну, не было ещ
    Ссылка
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