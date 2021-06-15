Арнаутович попал в скандал на Евро. УЕФА проводит расследование

В конце матча первого тура с Северной Македонией (3:1) нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, забив мяч, прокричал несколько фраз в адрес соперников. Такое поведение игрока не понравилось капитану сборной Австрии Давиду Алабе, который в буквальном смысле закрыл рукой рот партнеру по команде. Этот инцидент, понятное дело, не остался без внимания фото и телекамер.

Как выяснилось позже, Арнаутович выкрикивал оскорбления в адрес Эгзона Бейтулая и Эзджана Алиоски, у которых есть албанские корни. По информации сербских СМИ, Арнаутович крикнул Алиоски: «Я #### твою албанскую мать».

После игры Арнаутович сказал, что это была обычная словесная перепалка, которая не имеет ничего общего с политикой или расизмом.

«На эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Хочу очень ясно сказать одну вещь: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают об этом».

Однако македонцы после игры направили в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации и наказать игрока сборной Австрии.

Во вторник УЕФА назначил для рассмотрения дела инспектора и, если обвинения в адрес Арнаутовича подтвердятся, чемпионат Европы для него может завершиться досрочно.