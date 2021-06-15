Григорчук узнал соперника. Жеребьевка 1-го раунда отбора Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне «Шахтеру» из Солигорска был определен соперник

  • 15.06.2021 13:25
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  • 2 комментария
Григорчук узнал соперника. Жеребьевка 1-го раунда отбора Лиги чемпионов
© УЕФА

15 июня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

На этом этапе в борьбу вступают 32 команды. Среди них: участник группового этапа прошлого сезона «Ференцварош», четвертьфиналист Лиги Европы загребское «Динамо» и финалист Кубка чемпионов 1979 года «Мальме». 

Соперником белорусского «Шахтера» из Солигорска, который тренирует украинец Романа Григорчук, был назван «Лудогорец» из Болгарии, куда недавно вернулся защитник Игорь Пластун из «Гента».

Венгерский «Ференцварош», который недавно покинул украинец Сергей Ребров, получил в соперники победителя предварительного раунда, который определится 25 июня. В мини-турнире примут участие 4 команды: «Фольгоре» (Сан-Марино), «Приштина» (Косово), ХБ «Торсхавн» (Фареры), «Интер Эскальдес» (Андорра).

Матчи 1-го раунда квалификации пройдут 6/7 и 13/14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Проигравшие продолжат борьбу в Пути чемпионов второго отборочного раунда Лиги конференций.

Кроме того, жеребьевкой дополнительно определено, что проигравший в паре «Слован» Словакия – «Шемрок Роверс» Ирландия получит путевку сразу в Q3 Лиги конференций (минуя Q2).

Лига чемпионов 2021/22

1-й раунд квалификации, 6/7 и 13/14 июля

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 15.06.2021 13:49
    0
    А не в Оудогорец ли перешёл Пластун из Гента?
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 13:29
    -1
    Можно увольняться.
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 15.06.2021 13:49
    0
    А не в Оудогорец ли перешёл Пластун из Гента?
    Ссылка
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