Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 13:00 по Киеву

  • 15.06.2021 00:30
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Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2021/22 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 13:00 по Киеву.

На этом этапе в борьбу вступают 32 команды. Среди них участник группового этапа прошлого сезона «Ференцварош», четвертьфиналист Лиги Европы загребское «Динамо» и финалист Кубка чемпионов 1979 года «Мальме». Одну путевку получит победитель предварительного раунда, который определится 25 июня.

Матчи пройдут 6/7 и 13/14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Проигравшие продолжат борьбу в Пути чемпионов второго отборочного раунда Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие чемпионы ряда ассоциаций в соответствии со своими позициями в рейтинге ассоциаций (за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда. Команды в соответствии с клубными коэффициентами поровну распределят по двум корзинам: на сеяных и несеяных. В соответствии с установленными Комитетом по клубным соревнованиям правилами перед жеребьевкой УЕФА сформировал несколько групп. Клубы из одной ассоциации на этой стадии сыграть друг с другом не могут.﻿

Для каждой группы подготовят две чаши. Шары с названиями сеяных клубов поместят в одну, несеяных – в другую. После этого из каждой чаши выберут по одному шару, которые перемешают в третьей чаше. Процедуру повторят со всеми остальными шарами и таким образом сформируют пары соперников. Команда, шар с названием которой достанут из третьей чаши первым, первый матч проведет дома. 

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2020/21

1-й раунд квалификации. Группы посева

Сеяные Несеяные

Группа 1

  • Мальме (Швеция)
  • Легия (Польша)
  • Слован (Словакия)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Группа 1

  • Рига (Латвия)
  • Фола (Люксембург)
  • Шэмрок (Ирландия)
  • Буде-Глимт (Норвегия)

Группа 2

  • ЧФР (Румыния)
  • Шкендия (Македония)
  • Алашкерт (Армения)
  • Будучность Подгорица (Черногория)

Группа 2

  • ХИК (Финляндия)
  • Коннас-Ки (Уэльс)
  • Мура (Словения)
  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Группа 3

  • Лудогорец (Болгария)
  • Шериф (Молдова)
  • Динамо Тбилиси (Грузия)
  • Кайрат (Казахстан)

Группа 3

  • Шахтер Солигорск (Беларусь)
  • Нефтчи (Азербайджан)
  • Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Теута (Албания)

Группа 4

  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Жальгирис (Литва)
  • Флора (Эстония)

Группа 4

  • Линфилд (Северная Ирландия)
  • Валюр (Исландия)
  • Хибернианс (Мальта)
  • Победитель предварительного раунда:
    • Фольгоре (Сан-Марино)
    • Приштина (Косово)
    • ХБ Торсхавн (Фареры)
    • Интер (Андорра)

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Источник — УЕФА

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