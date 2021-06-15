Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2021/22 пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня, начало – в 13:00 по Киеву.

На этом этапе в борьбу вступают 32 команды. Среди них участник группового этапа прошлого сезона «Ференцварош», четвертьфиналист Лиги Европы загребское «Динамо» и финалист Кубка чемпионов 1979 года «Мальме». Одну путевку получит победитель предварительного раунда, который определится 25 июня.

Матчи пройдут 6/7 и 13/14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Проигравшие продолжат борьбу в Пути чемпионов второго отборочного раунда Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие чемпионы ряда ассоциаций в соответствии со своими позициями в рейтинге ассоциаций (за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда. Команды в соответствии с клубными коэффициентами поровну распределят по двум корзинам: на сеяных и несеяных. В соответствии с установленными Комитетом по клубным соревнованиям правилами перед жеребьевкой УЕФА сформировал несколько групп. Клубы из одной ассоциации на этой стадии сыграть друг с другом не могут.﻿

Для каждой группы подготовят две чаши. Шары с названиями сеяных клубов поместят в одну, несеяных – в другую. После этого из каждой чаши выберут по одному шару, которые перемешают в третьей чаше. Процедуру повторят со всеми остальными шарами и таким образом сформируют пары соперников. Команда, шар с названием которой достанут из третьей чаши первым, первый матч проведет дома.

Лига чемпионов 2020/21

1-й раунд квалификации. Группы посева