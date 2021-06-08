УЕФА провел жеребьевку предварительного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне 8 июня прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

Предварительный раунд пройдет в виде мини-турнира на Фарерских островах. Два полуфинала состоятся 22 июня, а финал – через три дня.

Победитель мини-турнира сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 15 июня. Три проигравших команды перейдут в Лигу конференций.

Лига чемпионов 2021/22

Предварительный раунд, Фареры

Полуфиналы, 22 июня

«Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово)

«ХБ Торсхавн» (Фареры) – «Интер Эскальдес» (Андорра)

Финал, 25 июня