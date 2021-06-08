УЕФА провел жеребьевку предварительного раунда Лиги чемпионов

В главном еврокубке игру начнут клубы самых слабых стран Европы

  • 08.06.2021 23:59
  • 1404 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА провел жеребьевку предварительного раунда Лиги чемпионов
© УЕФА

В швейцарском Ньоне 8 июня прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

Предварительный раунд пройдет в виде мини-турнира на Фарерских островах. Два полуфинала состоятся 22 июня, а финал – через три дня.

Победитель мини-турнира сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 15 июня. Три проигравших команды перейдут в Лигу конференций.

Лига чемпионов 2021/22

Предварительный раунд, Фареры

Полуфиналы, 22 июня

  • «Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово)
  • «ХБ Торсхавн» (Фареры) – «Интер Эскальдес» (Андорра)

Финал, 25 июня

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 09.06.2021 00:34
    0
    lizerginnn, 09.06.2021 00:11
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    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 09.06.2021 00:11
    +2
    Скиньте ссылку на трансляцию плиз
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 09.06.2021 00:11
    +2
    Скиньте ссылку на трансляцию плиз
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 09.06.2021 00:34
    0
    lizerginnn, 09.06.2021 00:11
    Скиньте ссылку на трансляцию плиз
    Ссылка
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