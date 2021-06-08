УЕФА провел жеребьевку предварительного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне 8 июня прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2021/22.
Предварительный раунд пройдет в виде мини-турнира на Фарерских островах. Два полуфинала состоятся 22 июня, а финал – через три дня.
Победитель мини-турнира сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 15 июня. Три проигравших команды перейдут в Лигу конференций.
Лига чемпионов 2021/22
Предварительный раунд, Фареры
Полуфиналы, 22 июня
- «Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово)
- «ХБ Торсхавн» (Фареры) – «Интер Эскальдес» (Андорра)
Финал, 25 июня
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Источник — УЕФА
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