Страсти вокруг формы и музыки сборной, Лассина Траоре почти в Шахтере

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 июня.

1A. Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины

На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом

1B. Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Очень странное решение после того, как УЕФА озвучил свою официальную позицию

2A. Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро

Позже они были удалены, но осадок остался

2B. В УАФ пояснили, как в плей-лист сборной попала российская музыка

Как оказалось, большинство песен самостоятельно выбрали их коллеги из УЕФА

3. Он стоит 10 млн евро. Форвард Аякса близок к подписанию договора с Шахтером

Лассина Траоре выбрал донецкий клуб, и его агенты уже побывали в Киеве

4A. ФОТО. В отель Каро. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020

В делегацию вошли 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020

4B. Что случилось? Сборная Украины перенесла вылет в Бухарест

Команда Андрея Шевченко была вынуждена отложить рейс

4С. ФОТО. УАФ показала автобус сборной Украины на Евро

Сегодня команда отправится в Румынию

4D. Еще одно повреждение. Физиотерапевт Цыганкова прибыл в расположение сборной

Виктора попытаются поставить на ноги к началу чемпионата Европы

4E. Они не сыграют на Евро. Пять игроков покидают расположение сборной Украины

Лунин, Сирота, Леднев, Бондаренко и Михайличенко не включены в заявку

5A. Франция обыграла Болгарию. Бисиклета Гризманна, травма Бензема, дубль Жиру

Карим Бензема был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль

5B. ВИДЕО. Французская бисиклета! Гризманн забил Болгарии в прыжке через себя

На 29-й минуте форвард французов пробил в падении, и мяч залетел в ворота

5С. ФОТО. Бензема получил травму в матче Франции против Болгарии

Пока что степень серьезности повреждения форварда неизвестна

6. МИХАЛИК: У Ярмоленко в раздевалке перед матчем с Францией зазвонил телефон

Тарас Михалик рассказал занятную историю из раздевалки сборной Украины на Евро-2012

7A. Неожиданный претендент на Селезнева. Игрок намерен остаться в УПЛ

Нападающий хочет выступать в УПЛ

7B. Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»

Анатолий Бессмертный прокомментировал слухи

8. Эдди ХИРН: «Джошуа не нужно боксировать с Усиком»

Промоутер британца дал ему совет

9. Почему Ред Булл начал побеждать Мерседес. Вопрос напарников и сезона-2022

Серхио Перес может помочь Ред Буллу выиграть оба титула

10A. Евро-2020. Группа В: под предводительством дьяволов

Представляем участников квартета В, куда попали сборные Бельгии, Дании, России и Финляндии

10B. Ребров в ОАЭ: Осуждать сложно, понять трудно

Обозреватель Sport.ua рефлексирует по поводу нового выбора украинского тренера