Страсти вокруг формы и музыки сборной, Лассина Траоре почти в Шахтере

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 июня.
1A. Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины
На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом
1B. Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины
Очень странное решение после того, как УЕФА озвучил свою официальную позицию
2A. Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро
Позже они были удалены, но осадок остался
2B. В УАФ пояснили, как в плей-лист сборной попала российская музыка
Как оказалось, большинство песен самостоятельно выбрали их коллеги из УЕФА
3. Он стоит 10 млн евро. Форвард Аякса близок к подписанию договора с Шахтером
Лассина Траоре выбрал донецкий клуб, и его агенты уже побывали в Киеве
4A. ФОТО. В отель Каро. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020
В делегацию вошли 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020
4B. Что случилось? Сборная Украины перенесла вылет в Бухарест
Команда Андрея Шевченко была вынуждена отложить рейс
4С. ФОТО. УАФ показала автобус сборной Украины на Евро
Сегодня команда отправится в Румынию
4D. Еще одно повреждение. Физиотерапевт Цыганкова прибыл в расположение сборной
Виктора попытаются поставить на ноги к началу чемпионата Европы
4E. Они не сыграют на Евро. Пять игроков покидают расположение сборной Украины
Лунин, Сирота, Леднев, Бондаренко и Михайличенко не включены в заявку
5A. Франция обыграла Болгарию. Бисиклета Гризманна, травма Бензема, дубль Жиру
Карим Бензема был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль
5B. ВИДЕО. Французская бисиклета! Гризманн забил Болгарии в прыжке через себя
На 29-й минуте форвард французов пробил в падении, и мяч залетел в ворота
5С. ФОТО. Бензема получил травму в матче Франции против Болгарии
Пока что степень серьезности повреждения форварда неизвестна
6. МИХАЛИК: У Ярмоленко в раздевалке перед матчем с Францией зазвонил телефон
Тарас Михалик рассказал занятную историю из раздевалки сборной Украины на Евро-2012
7A. Неожиданный претендент на Селезнева. Игрок намерен остаться в УПЛ
Нападающий хочет выступать в УПЛ
7B. Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»
Анатолий Бессмертный прокомментировал слухи
8. Эдди ХИРН: «Джошуа не нужно боксировать с Усиком»
Промоутер британца дал ему совет
9. Почему Ред Булл начал побеждать Мерседес. Вопрос напарников и сезона-2022
Серхио Перес может помочь Ред Буллу выиграть оба титула
10A. Евро-2020. Группа В: под предводительством дьяволов
Представляем участников квартета В, куда попали сборные Бельгии, Дании, России и Финляндии
10B. Ребров в ОАЭ: Осуждать сложно, понять трудно
Обозреватель Sport.ua рефлексирует по поводу нового выбора украинского тренера
Источник — Sport.ua
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Що значить "скандал з формою"? Ви вважаєте, що нанесення на форму географічних меж країни це скандал?
Чи вважаєете скандалом визг та хрюкання з-за поребрика?
Треба, щоб головний редактор сайту трохи читав драфти статей, а особливо їх назви.
Що значить "скандал з формою"? Ви вважаєте, що нанесення на форму географічних меж країни це скандал?
Чи вважаєете скандалом визг та хрюкання з-за поребрика?
Треба, щоб головний редактор сайту трохи читав драфти статей, а особливо їх назви.
Мабуть на спортЮА деякім журналістам бракує фантазії та миттєвої орієнтації
Достатньо дописати - "скандал на тій стороні" або "НА московії тотальне обурення"
Що значить "скандал з формою"? Ви вважаєте, що нанесення на форму географічних меж країни це скандал?
Чи вважаєете скандалом визг та хрюкання з-за поребрика?
Треба, щоб головний редактор сайту трохи читав драфти статей, а особливо їх назви.
Що значить "скандал з формою"? Ви вважаєте, що нанесення на форму географічних меж країни це скандал?
Чи вважаєете скандалом визг та хрюкання з-за поребрика?
Треба, щоб головний редактор сайту трохи читав драфти статей, а особливо їх назви.
Що значить "скандал з формою"? Ви вважаєте, що нанесення на форму географічних меж країни це скандал?
Чи вважаєете скандалом визг та хрюкання з-за поребрика?
Треба, щоб головний редактор сайту трохи читав драфти статей, а особливо їх назви.
Що значить "скандал з формою"? Ви вважаєте, що нанесення на форму географічних меж країни це скандал?
Чи вважаєете скандалом визг та хрюкання з-за поребрика?
Треба, щоб головний редактор сайту трохи читав драфти статей, а особливо їх назви.
Мабуть на спортЮА деякім журналістам бракує фантазії та миттєвої орієнтації
Достатньо дописати - "скандал на тій стороні" або "НА московії тотальне обурення"
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