МИХАЛИК: У Ярмоленко в раздевалке перед матчем с Францией зазвонил телефон

Тарас Михалик рассказал занятную историю из раздевалки сборной Украины на Евро-2012

  • 08.06.2021 18:30
  • 2320 просмотров
  • 0 комментариев
МИХАЛИК: У Ярмоленко в раздевалке перед матчем с Францией зазвонил телефон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Реакция Олега Блохина разрядила ситуацию.

«Наверное, тогда мы с французами как раз играли. Зазвонил телефон у кого-то в кармане в раздевалке. Музыка играет. Все друг на друга смотрят – это у Ярмоленко зазвонил телефон. Он начинает его судорожно искать, чтобы выключить. И Блохин ему говорит: «Андрюша, ну возьми трубку. Люди, что, вообще чемпионат Европы не смотрят? Не знают, что ты участвуешь? Возьми, скажи, что ты на Евро играешь».

Андрюха, понятно, выключил. Такой момент был. Разрядил обстановку. Мог бы, наоборот, накалить, но в этой ситуации разрядил», - рассказал Тарас Михалик.

Тарас Михалик выступал за сборную Украины с 2006 по 2012 год, сыграв 32 матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности