МИХАЛИК: У Ярмоленко в раздевалке перед матчем с Францией зазвонил телефон

Реакция Олега Блохина разрядила ситуацию.

«Наверное, тогда мы с французами как раз играли. Зазвонил телефон у кого-то в кармане в раздевалке. Музыка играет. Все друг на друга смотрят – это у Ярмоленко зазвонил телефон. Он начинает его судорожно искать, чтобы выключить. И Блохин ему говорит: «Андрюша, ну возьми трубку. Люди, что, вообще чемпионат Европы не смотрят? Не знают, что ты участвуешь? Возьми, скажи, что ты на Евро играешь».

Андрюха, понятно, выключил. Такой момент был. Разрядил обстановку. Мог бы, наоборот, накалить, но в этой ситуации разрядил», - рассказал Тарас Михалик.

Тарас Михалик выступал за сборную Украины с 2006 по 2012 год, сыграв 32 матча.