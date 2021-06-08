Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины

В пресс-службе ФИФА отреагировали на ситуацию с украинской формой для Евро-2020, которая имеет силуэт страны с Крымом в составе:

«Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы. Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако мы хотим подчеркнуть, что в соответствии с нашим уставом ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует».

6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»

Это событие вызвало бурную реакцию и сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.