Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины

В пресс-службе ФИФА отреагировали на ситуацию с украинской формой для Евро-2020, которая имеет силуэт страны с Крымом в составе:
«Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.
Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности.
Однако мы хотим подчеркнуть, что в соответствии с нашим уставом ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует».
6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»
Это событие вызвало бурную реакцию и сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.
Источник — RT
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Шкода и Нивея вон отказались от спонсорства ЧМ в Беларуси. А Адидас что не европейская компания?
Так что это только если сами пошьют и штраф Адидасу за расторжение контракта заплатят
Шкода и Нивея вон отказались от спонсорства ЧМ в Беларуси. А Адидас что не европейская компания?
Так что это только если сами пошьют и штраф Адидасу за расторжение контракта заплатят
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