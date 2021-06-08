Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины

На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом

  • 08.06.2021 20:48
  • 345 просмотров
  • 2 комментария
Сохраняем нейтралитет. В ФИФА отреагировали на новую форму сборной Украины
© УАФ

В пресс-службе ФИФА отреагировали на ситуацию с украинской формой для Евро-2020, которая имеет силуэт страны с Крымом в составе:

«Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.

Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности.

Однако мы хотим подчеркнуть, что в соответствии с нашим уставом ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует».

6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»

Это событие вызвало бурную реакцию и сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.

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Источник — RT

(2 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 08.06.2021 20:56
    0
    У России контракт с Адидас и навряд ли Адидас с перепугу начнет выпускать форму с Крымом.
    Шкода и Нивея вон отказались от спонсорства ЧМ в Беларуси. А Адидас что не европейская компания?
    Так что это только если сами пошьют и штраф Адидасу за расторжение контракта заплатят
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.06.2021 20:51
    +1
    Интересно как отреагируют эти коррупционеры, когда РФ в отместку нарисует на своей форме Крым. Мне кажется, такое может произойти.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 08.06.2021 20:51
    +1
    Интересно как отреагируют эти коррупционеры, когда РФ в отместку нарисует на своей форме Крым. Мне кажется, такое может произойти.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.06.2021 20:56
    0
    У России контракт с Адидас и навряд ли Адидас с перепугу начнет выпускать форму с Крымом.
    Шкода и Нивея вон отказались от спонсорства ЧМ в Беларуси. А Адидас что не европейская компания?
    Так что это только если сами пошьют и штраф Адидасу за расторжение контракта заплатят
    Ссылка
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