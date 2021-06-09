Франция обыграла Болгарию. Бисиклета Гризманна, травма Бензема, дубль Жиру

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. Франция разгромила Болгарию (3:0).

Антуан Гризманн открыл счет в матче ударом в падении через себя. В конце первого тайма Карим Бензема получил травму и был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль.

Франция на Евро-2020 будет играть в группе F против команд Германии, Венгрии и Португалии.

Товарищеский матч

8 июня. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Франция – Болгария – 3:0

Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90.

Франция: Льорис, Варан, Эрнандес (Динь, 46), Кимпембе, Павар, Погба, Толиссо (Сиссоко, 84), Канте (Лемар, 65), Бензема (Жиру, 41), Гризманн (Дембеле, 66), Мбаппе (Бен Йеддер, 84).

Болгария: Наумов, Божиков, Антов, П.Христов, Турицов (Карагарен, 71), Чочев (Витанов, 52), Десподов (Дим.Илиев, 58), Краев (Минчев, 58), Янков (А.Христов, 70), И.Илиев, А.Илиев (Цветанов, 58).

Предупреждение: Десподов, 48.

Судья: Сидиропулос (Греция).