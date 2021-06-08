ВИДЕО. Французская бисиклета! Гризманн забил Болгарии в прыжке через себя

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн забил красивый гол в товарищеском матче со сборной Болгарии, который проходит в Париже.

На 29-й минуте нападающий французов пробил «бисиклетой» в падении через себя, и мяч залетел в ворота.

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 29 мин.