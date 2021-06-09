В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. Франция разгромила Болгарию (3:0).
Антуан Гризманн открыл счет в матче ударом в падении через себя. В конце первого тайма Карим Бензема получил травму и был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль.
Франция на Евро-2020 будет играть в группе F против команд Германии, Венгрии и Португалии.
Товарищеский матч
8 июня. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».
Франция – Болгария – 3:0
Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Гризманн, 29 мин.
ГОЛ! 2:0. Жиру, 83 мин.
ГОЛ! 3:0. Жиру, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
Источник — Sport.ua
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