Франция
3 : 0
Болгария
08.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Болгария – 3:0. Бисиклета Гризманна и дубль Жиру. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча накануне Евро-2020

  • 09.06.2021 02:15
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Франция – Болгария – 3:0. Бисиклета Гризманна и дубль Жиру. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. Франция разгромила Болгарию (3:0).

Антуан Гризманн открыл счет в матче ударом в падении через себя. В конце первого тайма Карим Бензема получил травму и был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль.

Франция на Евро-2020 будет играть в группе F против команд Германии, Венгрии и Португалии. 

Товарищеский матч

8 июня. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Франция  Болгария  3:0 

Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 29 мин.

ГОЛ! 2:0. Жиру, 83 мин.

ГОЛ! 3:0. Жиру, 90 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
83' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
29' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
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Источник — Sport.ua

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