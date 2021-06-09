В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. Франция разгромила Болгарию (3:0).

Антуан Гризманн открыл счет в матче ударом в падении через себя. В конце первого тайма Карим Бензема получил травму и был заменен на Оливье Жиру, который затем сделал дубль.

Франция на Евро-2020 будет играть в группе F против команд Германии, Венгрии и Португалии.

Товарищеский матч

8 июня. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Франция – Болгария – 3:0

Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 29 мин.

ГОЛ! 2:0. Жиру, 83 мин.

ГОЛ! 3:0. Жиру, 90 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.