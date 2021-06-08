ФОТО. Бензема получил травму в матче Франции против Болгарии

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче со сборной Болгарии, который проходит в Париже.

Форвард был заменен на 41-й минуте на Оливье Жиру, степень серьезности повреждения пока неизвестна. Бензема рискует пропустить Евро-2020.

У Франции шикарный гол в прыжке через себя забил Антуан Гризманн.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine