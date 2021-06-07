Франция
0 : 0
Болгария
08.06.2021 22:10   ТВ-трансляция: 

Франция - Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

«Трехцветные» домашним спаррингом с болгарами завершат подготовку к Евро-2020

  • 07.06.2021 12:44
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Франция - Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 июня, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится товарищеский поединок, в котором сборная Франции померится силами с командой Болгарии.

Сборная Франции

Подопечные Дидье Дешама в рамках непосредственной подготовки к финальной стадии чемпионата Европы проведут второй контрольный поединок. 2 июня в Ницце они встречались с командой Уэльса, и добились убедительной победы. 3:0 – к голам Мбаппе, Гризманна и Дембеле свой точный удар мог добавить вернувшийся в сборную Бензема, но в середине первого тайма он не реализовал пенальти.

В конце марта 2021 года французы стартовали в квалификации чемпионата мира 2022 года, попав в одну группу со сборной Украины. Их очная встреча на почин турнира, состоявшаяся во Франции, победителя не выявила – ничья 1:1. После этого «синие» выиграли в Казахстане (2:0) и в Боснии и Герцеговине (1:0).

В турнирной таблице группы D команда Франции занимает 1 место, имея в активе 7 очков. Украина вторая с 3-мя пунктами, Финляндия на третьей позиции (2 очка), далее располагаются Босния и Герцеговина с Казахстаном (по 1 баллу).

Сборная Болгарии

Команда Ясена Петрова в настоящий момент держит в уме продолжение борьбы в отборе на ЧМ-2022, который возьмет рестарт в сентябре. В ходе майско-июньского «окна» на матчи сборных она провела уже два поединка. 1 июня болгары разошлись миром 1:1 со сборной Словакии, а 5 июня в Москве проиграли 0:1 команде РФ.

В марте же этого года, когда квалификационный турнир будущего мундиаля взял старт, сборная Болгарии отметилась почином без побед. В стартовой игре в группе С она на своем поле проиграла поочередно командам Швейцарии (1:3) и Италии (0:2). Затем ею был нанесет визит в Северную Ирландию, где матч принес ничью 0:0.

Таким образом, в таблице отборочной группы С болгары пятые, имея в активе 1 очко. Ниже них сборная Литвы (0 пунктов), выше Италия (9 очков), Швейцария (6 пунктов) и Северная Ирландия (1 очко и лучшие дополнительные показатели).  

История встреч

Команды провели между собой на различных уровнях 16 матчей, начиная с 1960 года, когда они встретились впервые в рамках отбора на чемпионат мира-1962. На счету французов 8 побед, болгары победили в 7 поединках, одна встреча завершилась вничью.

В новейшей истории – с 2000 года – пути-дорожки сборных Франции и Болгарии пересеклись только один раз. В квалификации на чемпионат мира 2018 года французы дважды выиграли у болгар: 4:1 дома, 1:0 на выезде.

Ориентировочные составы:

Сборная Франции: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Сиссоко, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Сборная Болгарии: Георгиев, Янков, А.Христов, Антов, Карагарен, Десподов, Минчев, Витанов, Цветанов, П.Христов, А.Илиев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

8 июня, вторник

Франция - Болгария
Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». Начало – в 22:10
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 3:0

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности