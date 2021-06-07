Во вторник, 8 июня, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится товарищеский поединок, в котором сборная Франции померится силами с командой Болгарии.

Сборная Франции

Подопечные Дидье Дешама в рамках непосредственной подготовки к финальной стадии чемпионата Европы проведут второй контрольный поединок. 2 июня в Ницце они встречались с командой Уэльса, и добились убедительной победы. 3:0 – к голам Мбаппе, Гризманна и Дембеле свой точный удар мог добавить вернувшийся в сборную Бензема, но в середине первого тайма он не реализовал пенальти.

В конце марта 2021 года французы стартовали в квалификации чемпионата мира 2022 года, попав в одну группу со сборной Украины. Их очная встреча на почин турнира, состоявшаяся во Франции, победителя не выявила – ничья 1:1. После этого «синие» выиграли в Казахстане (2:0) и в Боснии и Герцеговине (1:0).

В турнирной таблице группы D команда Франции занимает 1 место, имея в активе 7 очков. Украина вторая с 3-мя пунктами, Финляндия на третьей позиции (2 очка), далее располагаются Босния и Герцеговина с Казахстаном (по 1 баллу).

Сборная Болгарии

Команда Ясена Петрова в настоящий момент держит в уме продолжение борьбы в отборе на ЧМ-2022, который возьмет рестарт в сентябре. В ходе майско-июньского «окна» на матчи сборных она провела уже два поединка. 1 июня болгары разошлись миром 1:1 со сборной Словакии, а 5 июня в Москве проиграли 0:1 команде РФ.

В марте же этого года, когда квалификационный турнир будущего мундиаля взял старт, сборная Болгарии отметилась почином без побед. В стартовой игре в группе С она на своем поле проиграла поочередно командам Швейцарии (1:3) и Италии (0:2). Затем ею был нанесет визит в Северную Ирландию, где матч принес ничью 0:0.

Таким образом, в таблице отборочной группы С болгары пятые, имея в активе 1 очко. Ниже них сборная Литвы (0 пунктов), выше Италия (9 очков), Швейцария (6 пунктов) и Северная Ирландия (1 очко и лучшие дополнительные показатели).

История встреч

Команды провели между собой на различных уровнях 16 матчей, начиная с 1960 года, когда они встретились впервые в рамках отбора на чемпионат мира-1962. На счету французов 8 побед, болгары победили в 7 поединках, одна встреча завершилась вничью.

В новейшей истории – с 2000 года – пути-дорожки сборных Франции и Болгарии пересеклись только один раз. В квалификации на чемпионат мира 2018 года французы дважды выиграли у болгар: 4:1 дома, 1:0 на выезде.

Ориентировочные составы:

Сборная Франции: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Сиссоко, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Сборная Болгарии: Георгиев, Янков, А.Христов, Антов, Карагарен, Десподов, Минчев, Витанов, Цветанов, П.Христов, А.Илиев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

8 июня, вторник