Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»

Главный тренер команды Анатолий Бессмертный рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что «горожане» проявляют интерес к известному нападающему Евгению Селезневу.
«Это что, шутка? Я слухи не комментирую», – сказал Бессмертный.
Сам Селезнев намерен продолжать карьеру только в УПЛ, чтобы забить еще 8 голов и выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.
В минувшем сезоне Селезнев выступал за «Колос», однако покинул команду со скандалом.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Бестолковый кормилец, какой нафиг рекорд? Ты в рассвете сил не мог 90 минут выбежать, не говоря уже за твой пенсионный возраст сейчас
Бестолковый кормилец, какой нафиг рекорд? Ты в рассвете сил не мог 90 минут выбежать, не говоря уже за твой пенсионный возраст сейчас
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