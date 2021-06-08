Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»

Анатолий Бессмертный прокомментировал слухи

  • 08.06.2021 19:57
  • 1513 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»
© YouTube. Евгений Селезнев

Главный тренер команды Анатолий Бессмертный рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что «горожане» проявляют интерес к известному нападающему Евгению Селезневу.
 
«Это что, шутка? Я слухи не комментирую», – сказал Бессмертный.
 
Сам Селезнев намерен продолжать карьеру только в УПЛ, чтобы забить еще 8 голов и выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.
 
В минувшем сезоне Селезнев выступал за «Колос», однако покинул команду со скандалом.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 08.06.2021 20:41
    0
    Ох и тунец!
    Бестолковый кормилец, какой нафиг рекорд? Ты в рассвете сил не мог 90 минут выбежать, не говоря уже за твой пенсионный возраст сейчас
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 08.06.2021 20:19
    +1
    шутка без буквы ш
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.06.2021 20:15
    +2
    Значит Харьков
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.06.2021 20:15
    +2
    Значит Харьков
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 08.06.2021 20:19
    +1
    шутка без буквы ш
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 08.06.2021 20:41
    0
    Ох и тунец!
    Бестолковый кормилец, какой нафиг рекорд? Ты в рассвете сил не мог 90 минут выбежать, не говоря уже за твой пенсионный возраст сейчас
    Ссылка
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