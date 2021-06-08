Тренер Львова – об интересе к Селезневу: «Это что, шутка?»

Главный тренер команды Анатолий Бессмертный рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что «горожане» проявляют интерес к известному нападающему Евгению Селезневу.



«Это что, шутка? Я слухи не комментирую», – сказал Бессмертный.



Сам Селезнев намерен продолжать карьеру только в УПЛ, чтобы забить еще 8 голов и выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.



В минувшем сезоне Селезнев выступал за «Колос», однако покинул команду со скандалом.