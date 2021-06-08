Неожиданный претендент на Селезнева. Игрок намерен остаться в УПЛ

По информации ТаТоТаке, реальный интерес к форварду Евгению Селезневу в УПЛ проявляет клуб ФК «Львов», который не против усилиться опытным игроком.
Пока что о подписании контракта речи не идет.
Сам Селезнев намерен продолжать карьеру только в УПЛ, чтобы забить еще 8 голов и выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.
В минувшем сезоне игрок выступал за «Колос», однако покинул команду со скандалом.
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Источник — ТаТоТаке
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Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
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