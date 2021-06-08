Неожиданный претендент на Селезнева. Игрок намерен остаться в УПЛ

Нападающий хочет выступать в УПЛ

  • 08.06.2021 11:05
  • 3451 просмотр
  • 6 комментариев
Неожиданный претендент на Селезнева. Игрок намерен остаться в УПЛ
© koloskovalivka.com

По информации ТаТоТаке, реальный интерес к форварду Евгению Селезневу в УПЛ проявляет клуб ФК «Львов», который не против усилиться опытным игроком.

Пока что о подписании контракта речи не идет.

Сам Селезнев намерен продолжать карьеру только в УПЛ, чтобы забить еще 8 голов и выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

В минувшем сезоне игрок выступал за «Колос», однако покинул команду со скандалом.

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Источник — ТаТоТаке

(11 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 08.06.2021 11:45
    0
    Берите еще милю и будет 2 пешехода на поле
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 08.06.2021 11:34
    0
    BROOKS, 08.06.2021 11:21
    А в Металлист не хочет к Ярославскому? Или уже не возьмут?
    Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
    ОН ХОЧЕТ ЗАБИТЬ 8 ГОЛОВ, ЯСНО ЖЕ СКАЗАНО
    Ссылка
    BROOKS
    online
      BROOKS, 08.06.2021 11:21
    +1
    А в Металлист не хочет к Ярославскому? Или уже не возьмут?
    Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 08.06.2021 11:21
    -2
    Некому на разливе быть, нужна опытная рука?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 08.06.2021 11:21
    -1
    мову не понимать
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.06.2021 11:20
    +2
    Вам надо, чтобы бразилы во Львове начали карнавалы устраивать?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.06.2021 11:20
    +2
    Вам надо, чтобы бразилы во Львове начали карнавалы устраивать?
    Ссылка
    BROOKS
    online
      BROOKS, 08.06.2021 11:21
    +1
    А в Металлист не хочет к Ярославскому? Или уже не возьмут?
    Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.06.2021 11:45
    0
    Берите еще милю и будет 2 пешехода на поле
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 08.06.2021 11:34
    0
    BROOKS, 08.06.2021 11:21
    А в Металлист не хочет к Ярославскому? Или уже не возьмут?
    Ну хотя бы помог вывести клуб в УПЛ.
    ОН ХОЧЕТ ЗАБИТЬ 8 ГОЛОВ, ЯСНО ЖЕ СКАЗАНО
    Ссылка
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