Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро

Стал известен плейлист футболистов сборной Украины, который они создали к Евро-2020.



В первоначальной редакции было 15 треков, 9 из которых российские: Dead Blonde – Мальчик на девятке, 10AGE – Нет интереса, Моргенштерн – Дуло, Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.



Украинский трек был представлен только один: Тінь Сонця – Їхали козаки.



Отметим, что после обнародования этой информации плейлист был полностью изменен.