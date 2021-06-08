Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро

Позже они были удалены, но осадок остался

  • 08.06.2021 17:42
  • 577 просмотров
  • 5 комментариев
Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро
© УАФ

Стал известен плейлист футболистов сборной Украины, который они создали к Евро-2020.
 
В первоначальной редакции было 15 треков, 9 из которых российские: Dead Blonde – Мальчик на девятке, 10AGE – Нет интереса, Моргенштерн – Дуло, Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг,  Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.
 
Украинский трек был представлен только один: Тінь Сонця – Їхали козаки.
 
Отметим, что после обнародования этой информации плейлист был полностью изменен.

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Источник — 5 канал

(3 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 08.06.2021 17:54
    0
    vitaha33, 08.06.2021 17:46
    Що за плейлист?
    Любимые треки игроков сборной.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 08.06.2021 17:52
    +1
    "о вкусах не спорят", але коли аж таке лайно
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 08.06.2021 17:51
    +4
    Навіть якби це чучело не було кацапським виконавцем, слухати таке лайно - це просто показовий рівень інтелектуального розвитку людини.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 08.06.2021 17:47
    0
    Бальзам для срашистів.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 08.06.2021 17:46
    0
    Що за плейлист?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 08.06.2021 17:51
    +4
    Навіть якби це чучело не було кацапським виконавцем, слухати таке лайно - це просто показовий рівень інтелектуального розвитку людини.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 08.06.2021 17:52
    +1
    "о вкусах не спорят", але коли аж таке лайно
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 08.06.2021 17:54
    0
    vitaha33, 08.06.2021 17:46
    Що за плейлист?
    Любимые треки игроков сборной.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 08.06.2021 17:47
    0
    Бальзам для срашистів.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 08.06.2021 17:46
    0
    Що за плейлист?
    Ссылка
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