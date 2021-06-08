Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Российский футбольный союз обратился в УЕФА по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.



По информации источника, в РФС считают форму сборной Украины политизированной.



«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.



Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», – заявили в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.

Ранее в УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины.