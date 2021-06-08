Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Российский футбольный союз обратился в УЕФА по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.
По информации источника, в РФС считают форму сборной Украины политизированной.
«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.
Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», – заявили в службе коммуникаций РФС.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.
Ранее в УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины.
Источник — Чемпионат
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Как раз их истерика это и есть политика, которая по их словам вне спорта
Якщо в УЕФА є тестикули, вони мають у відповідь на ці дії щонайменше призупинити членство так званої "Росії". Звісно, ні про яку участь у міжнародних турнірах чи їх приймання мови йти не має.
- форма правления диктаторского типа
- милитаристский национализм
- антилиберализм
- реваншизм
- вождизм
- экспансионизм
- презрение к выборной демократии и либерализму
- этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
- социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
- форма правления диктаторского типа
- милитаристский национализм
- антилиберализм
- реваншизм
- вождизм
- экспансионизм
- презрение к выборной демократии и либерализму
- этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
- социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
За агрессию и допинг их вообще следовало бы не подпускать к соревнованиям никаким, а тут еще какие-то права качают)
Гриша (з московським акцентом): Как пагодка в Маскве?
Владімір: Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас: Х... якась… К-ацапи всєгда такі понятливі – а не понімають…
Ємєльян: Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя п...ть к-ацапів. К-ацапи кpичать дуpними голосами.
Лесь Подерв’янський. (Присвячується національному питанню)
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
А балалайня пусть обтекает
- форма правления диктаторского типа
- милитаристский национализм
- антилиберализм
- реваншизм
- вождизм
- экспансионизм
- презрение к выборной демократии и либерализму
- этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
- социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
За агрессию и допинг их вообще следовало бы не подпускать к соревнованиям никаким, а тут еще какие-то права качают)
- форма правления диктаторского типа
- милитаристский национализм
- антилиберализм
- реваншизм
- вождизм
- экспансионизм
- презрение к выборной демократии и либерализму
- этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
- социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
Гриша (з московським акцентом): Как пагодка в Маскве?
Владімір: Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас: Х... якась… К-ацапи всєгда такі понятливі – а не понімають…
Ємєльян: Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя п...ть к-ацапів. К-ацапи кpичать дуpними голосами.
Лесь Подерв’янський. (Присвячується національному питанню)
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