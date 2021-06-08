Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины

Очень странное решение после того, как УЕФА озвучил свою официальную позицию

  • 08.06.2021 19:13
  • 9274 просмотра
  • 27 комментариев
Идут до конца. РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины
© УАФ

Российский футбольный союз обратился в УЕФА по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.
 
По информации источника, в РФС считают форму сборной Украины политизированной. 
 
«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.
  
Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», – заявили в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.

Ранее в УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины.

 

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Источник — Чемпионат

(23 голоса)

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Комментарии
    winner2012
      winner2012, 08.06.2021 20:35
    +3
    РФС ПНХ
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 20:31
    0
    Походу реально нарываются чтоб их исключили
    Как раз их истерика это и есть политика, которая по их словам вне спорта
    Ссылка
    Cassini
    online
      Cassini, 08.06.2021 20:28
    +1
    Значит хорошая форма, надо брать.
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 08.06.2021 20:27
    0
    Вот просто молю Бога, подскажите кто-то им нарисовать на своей форме карту тоже с Крымом, вот веселуха будет.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 08.06.2021 20:26
    +1
    До речі, усі ці висловлювання цих алкоголічних секретарш, депутан є втручанням органів державної влади у футбольні справи.
    Якщо в УЕФА є тестикули, вони мають у відповідь на ці дії щонайменше призупинити членство так званої "Росії". Звісно, ні про яку участь у міжнародних турнірах чи їх приймання мови йти не має.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:24
    0
    Саша Зардунов, 08.06.2021 20:19
    Кстати, Россия эо незаконное название. В 1721г Петр переименовал Великую Татарию в Россию. Да и Московия незаконно вышла из состава Золотой Орды.
    Себе вони вважають ісконно "русью" не плутайте їх ...в них все чьотєєнько написано в історіі ,Самі "руські ,Самі "старшій брат "КИЇВУ.А КИЇВ ленін зі стьаліним проидумав ,як і всю Україну -УНР з якою "совєти" воювали ,але таки придумав сам Членін
    Ссылка
    Istm
      Istm, 08.06.2021 20:22
    +1
    Хто тут зауваження робив стосовно висловлювання щодо придуркуватого сусіда?
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 08.06.2021 20:21
    +7
    Продивився їх сайти, там досі так пердаки горять, що цьої ночі будуть "білі ночі" не тільки в ленінграді, виходим в ночі дивимось на схід, насолоджуємось Зарево буде конкретне
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:20
    +5
    fifa2020, 08.06.2021 20:14
    А почему бы Украине не спросить в уефа, что делают фашисты на Европейском турнире? Прикиньте, в 1942 году Германия играет футбол в Англии или США и еще кому-то диктует свои права: чехия наш, франция наш, польша наш...! Смотрите - Раиисся 100% подходит под признаки фашизма:
    - форма правления диктаторского типа
    - милитаристский национализм
    - антилиберализм
    - реваншизм
    - вождизм
    - экспансионизм
    - презрение к выборной демократии и либерализму
    - этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
    - социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
    ці фашисти основні спонсори на цьому шоу футболу,Уєфа не брєзгує і гроші мордора ім не пахнуть .Голанців ім би до групи за Боінг
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.06.2021 20:19
    +6
    Кстати, Россия эо незаконное название. В 1721г Петр переименовал Великую Татарию в Россию. Да и Московия незаконно вышла из состава Золотой Орды.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:15
    +4
    Форма України буде постійно нагадувати мордору їх зхлочини на ввесь Світ.Ось чому ці дроги
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 08.06.2021 20:14
    +10
    А почему бы Украине не спросить в уефа, что делают фашисты на Европейском турнире? Прикиньте, в 1942 году Германия играет футбол в Англии или США и еще кому-то диктует свои права: чехия наш, франция наш, польша наш...! Смотрите - Раиисся 100% подходит под признаки фашизма:
    - форма правления диктаторского типа
    - милитаристский национализм
    - антилиберализм
    - реваншизм
    - вождизм
    - экспансионизм
    - презрение к выборной демократии и либерализму
    - этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
    - социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:13
    +6
    На ворє шапка горит. паскудство касапське завжди.Зрозуміло ,що ця рф нікому не потрібна гіополітично в цьому світі .їх треба розібрати на шматки .,як в минулому срср ,бо всіх вже достали і їх постійні подкупи і прохання ідіотські за це дискрититують нормальні відносини і між країнами .Те що касапи не вписуються в сучасний Світ і так видно -середньовіччє ,яке всіх дістало
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.06.2021 20:08
    +7
    УЕФА оказалось не ФИФА и руководствуются правилами ООН, которые не признают Крым российским. Оккупант вообще обнаглел. Ну не может УЕФА признать Крым российским.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.06.2021 19:45
    +9
    А не пойти ли им на 3 веселых буквы?
    За агрессию и допинг их вообще следовало бы не подпускать к соревнованиям никаким, а тут еще какие-то права качают)
    Ссылка
    72bosun
    online
      72bosun, 08.06.2021 19:44
    +7
    72bosun, 08.06.2021 19:42
    Им наша форма поперек горла стала. Сегодня им форма не подходит, завтра трусы не подойду ? Походу - завидуют ?
    Им наша форма поперек горла стала. Сегодня им форма не подходит, завтра трусы не подойдут ? Походу - завидуют .
    Ссылка
    72bosun
    online
      72bosun, 08.06.2021 19:42
    +7
    Им наша форма поперек горла стала. Сегодня им форма не подходит, завтра трусы не подойду ? Походу - завидуют ?
    Ссылка
    edu209
    online
      edu209, 08.06.2021 19:41
    +10
    Совсем лаптеногие с ума посходили...
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 08.06.2021 19:27
    +9
    Героям Слава!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.06.2021 19:24
    +4
    Миша: О, диви… К-ацапи…
    Гриша (з московським акцентом): Как пагодка в Маскве?
    Владімір: Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
    Опанас: Х... якась… К-ацапи всєгда такі понятливі – а не понімають…
    Ємєльян: Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
    Миша, Гpиша, Опанас і Толя п...ть к-ацапів. К-ацапи кpичать дуpними голосами.
    Лесь Подерв’янський. (Присвячується національному питанню)
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 08.06.2021 19:16
    +27
    Та хай снимаются с Евро, если шо не нравиться. И так им преференцию в УЕФА дали в виде того, что выступают под своей власовской тряпкой, а не как страна 404 во всех других видах спорта
    Ссылка
    sashav2007
    online
      sashav2007, 08.06.2021 19:17
    +22
    Оце підгорає у козлорилих...
    Ссылка
    juvemu
    online
      juvemu, 08.06.2021 19:23
    +18
    СЛАВА УКРАИНЕ!!!
    ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
    Ссылка
    juvemu
    online
      juvemu, 08.06.2021 19:19
    +17
    О как у вонючей кацапетовки бмбит Форма сборной Украины самая правильная!!! Желаю Украине только побед
    А балалайня пусть обтекает
    Ссылка
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 08.06.2021 19:22
    +13
    Ідіоти!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.06.2021 19:16
    +13
    Идут на конец*
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 08.06.2021 20:14
    +10
    А почему бы Украине не спросить в уефа, что делают фашисты на Европейском турнире? Прикиньте, в 1942 году Германия играет футбол в Англии или США и еще кому-то диктует свои права: чехия наш, франция наш, польша наш...! Смотрите - Раиисся 100% подходит под признаки фашизма:
    - форма правления диктаторского типа
    - милитаристский национализм
    - антилиберализм
    - реваншизм
    - вождизм
    - экспансионизм
    - презрение к выборной демократии и либерализму
    - этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
    - социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
    Ссылка
    edu209
    online
      edu209, 08.06.2021 19:41
    +10
    Совсем лаптеногие с ума посходили...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.06.2021 19:45
    +9
    А не пойти ли им на 3 веселых буквы?
    За агрессию и допинг их вообще следовало бы не подпускать к соревнованиям никаким, а тут еще какие-то права качают)
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 08.06.2021 19:27
    +9
    Героям Слава!
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 08.06.2021 20:21
    +7
    Продивився їх сайти, там досі так пердаки горять, що цьої ночі будуть "білі ночі" не тільки в ленінграді, виходим в ночі дивимось на схід, насолоджуємось Зарево буде конкретне
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.06.2021 20:08
    +7
    УЕФА оказалось не ФИФА и руководствуются правилами ООН, которые не признают Крым российским. Оккупант вообще обнаглел. Ну не может УЕФА признать Крым российским.
    Ссылка
    72bosun
    online
      72bosun, 08.06.2021 19:44
    +7
    72bosun, 08.06.2021 19:42
    Им наша форма поперек горла стала. Сегодня им форма не подходит, завтра трусы не подойду ? Походу - завидуют ?
    Им наша форма поперек горла стала. Сегодня им форма не подходит, завтра трусы не подойдут ? Походу - завидуют .
    Ссылка
    72bosun
    online
      72bosun, 08.06.2021 19:42
    +7
    Им наша форма поперек горла стала. Сегодня им форма не подходит, завтра трусы не подойду ? Походу - завидуют ?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.06.2021 20:19
    +6
    Кстати, Россия эо незаконное название. В 1721г Петр переименовал Великую Татарию в Россию. Да и Московия незаконно вышла из состава Золотой Орды.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:13
    +6
    На ворє шапка горит. паскудство касапське завжди.Зрозуміло ,що ця рф нікому не потрібна гіополітично в цьому світі .їх треба розібрати на шматки .,як в минулому срср ,бо всіх вже достали і їх постійні подкупи і прохання ідіотські за це дискрититують нормальні відносини і між країнами .Те що касапи не вписуються в сучасний Світ і так видно -середньовіччє ,яке всіх дістало
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:20
    +5
    fifa2020, 08.06.2021 20:14
    А почему бы Украине не спросить в уефа, что делают фашисты на Европейском турнире? Прикиньте, в 1942 году Германия играет футбол в Англии или США и еще кому-то диктует свои права: чехия наш, франция наш, польша наш...! Смотрите - Раиисся 100% подходит под признаки фашизма:
    - форма правления диктаторского типа
    - милитаристский национализм
    - антилиберализм
    - реваншизм
    - вождизм
    - экспансионизм
    - презрение к выборной демократии и либерализму
    - этатизм (убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные аспекты)
    - социальная иерархия (иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная иерархия отражает неравенство социальных статусов.)
    ці фашисти основні спонсори на цьому шоу футболу,Уєфа не брєзгує і гроші мордора ім не пахнуть .Голанців ім би до групи за Боінг
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:15
    +4
    Форма України буде постійно нагадувати мордору їх зхлочини на ввесь Світ.Ось чому ці дроги
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.06.2021 19:24
    +4
    Миша: О, диви… К-ацапи…
    Гриша (з московським акцентом): Как пагодка в Маскве?
    Владімір: Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
    Опанас: Х... якась… К-ацапи всєгда такі понятливі – а не понімають…
    Ємєльян: Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
    Миша, Гpиша, Опанас і Толя п...ть к-ацапів. К-ацапи кpичать дуpними голосами.
    Лесь Подерв’янський. (Присвячується національному питанню)
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 08.06.2021 20:35
    +3
    РФС ПНХ
    Ссылка
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