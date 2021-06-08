Они не сыграют на Евро. Пять игроков покидают расположение сборной Украины

Пять футболистов сборной Украины покидают расположение национальной команды.

Эти 5 игроков, по решению Андрея Шевченко, не попали в окончательную заявку команды на Евро-2020, которая состоит из 26 футболистов.

Защитник Александр Сирота, полузащитники Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули лагерь сборной еще перед матчем против Кипра.

Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинут расположение национальной команды 8 июня.