Они не сыграют на Евро. Пять игроков покидают расположение сборной Украины

Пять футболистов сборной Украины покидают расположение национальной команды.
Эти 5 игроков, по решению Андрея Шевченко, не попали в окончательную заявку команды на Евро-2020, которая состоит из 26 футболистов.
Защитник Александр Сирота, полузащитники Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули лагерь сборной еще перед матчем против Кипра.
Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинут расположение национальной команды 8 июня.
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Источник — Sport.ua
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