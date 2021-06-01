ОФИЦИАЛЬНО: Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020

Во вторник, 1 июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил официальную заявку национальной команды на Евро-2020.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все — «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все — «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все — «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

Перед именем и фамилией футболиста — его постоянный игровой номер на Евро-2020.

Из тех футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сборной Украины, в заявку не вошли Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба — «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет в группе С вместе с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.