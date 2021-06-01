ОФИЦИАЛЬНО: Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020

В окончательный вариант не попали пять футболистов, которые присутствуют на сборах

  • 01.06.2021 20:02
  • 16720 просмотров
  • 127 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020
© УАФ. Андрей Шевченко

Во вторник, 1 июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил официальную заявку национальной команды на Евро-2020.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все — «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все — «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все — «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

Перед именем и фамилией футболиста — его постоянный игровой номер на Евро-2020.

Из тех футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сборной Украины, в заявку не вошли Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба — «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет в группе С вместе с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(38 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 01.06.2021 21:21
    -1
    пан пазик--а сколько судаков провёл игр за бомжей
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:21
    0
    sokolyk, 01.06.2021 21:14
    Who the fuck is Sudakov???
    Xz
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:21
    +1
    _Funny_Cat, 01.06.2021 21:19
    Для таких как обувь - в порядке вещей
    В принципе состав норм, как для наших реалий
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 21:19
    -1
    dd dent, 01.06.2021 21:17
    Разве можно торита против?!
    Для таких как обувь - в порядке вещей
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:17
    0
    dd dent, 01.06.2021 21:17
    Разве можно торита против?!
    Топить
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:17
    0
    _Funny_Cat, 01.06.2021 21:15
    Ты бы и так против сборной топил, старый совок, а так просто повод нашёл - игроки ДК
    Разве можно торита против?!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 01.06.2021 21:17
    +1
    Как я и говорил Михайличенко и Лунина отсеяли. Правильный выбор.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 21:15
    0
    xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    Ты бы и так против сборной топил, старый совок, а так просто повод нашёл - игроки ДК
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 01.06.2021 21:14
    +3
    Who the fuck is Sudakov???
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 01.06.2021 21:12
    0
    А трубин тут зачем... ловец от казахов и иеменцев...
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 01.06.2021 21:11
    +1
    Судакова можно было Петряком заменить, а так ожидаемо.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 01.06.2021 21:08
    0
    xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    Але ж основа буде далеко не повністю з Динамо, та і лідери грають взагалі закордоном, тому про базу дуже гучно, тим більше 7 гравців Шахтаря це теж немало
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.06.2021 21:07
    0
    xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    И заметь, кому отдали номер 10!))
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.06.2021 21:06
    -2
    Павел СН, 01.06.2021 21:00
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Да ти вже задовбав одне і теж писати...
    В що він показав???
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 21:06
    +4
    xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    Причём из 7 парочка откровенных пассажиров .
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 21:04
    -4
    xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    Какая база.. там главных двое легионеров, остальные просто массовка
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:04
    +1
    -_-ENJOY, 01.06.2021 21:03
    Бурят
    точно
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 21:03
    0
    dd dent, 01.06.2021 20:59
    это как-то связано с тем шо он казах или таджик внешне?!
    Бурят
    Ссылка
    xvalenok01
      xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    -7
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:02
    0
    Павел СН, 01.06.2021 21:00
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Он в общем имел в виду, в теории
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 20:16
    +12
    Супряга дурак реально что не поднатужился, такой шанс был в таком возрасте уже на евро сыграть, ещё и в дк давали играть из-за обстоятельств
    Ссылка
    Сергій Попруга
      Сергій Попруга, 01.06.2021 20:35
    +11
    Судаков - це другий позашлюбний син Павелки? Бо перший - це Коваленко ))
    Ссылка
    Ектерина Хамула
    online
      Ектерина Хамула, 01.06.2021 20:39
    +8
    Тут лишний Пятов. Лучше Ризника взяли
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.06.2021 20:31
    +8
    Надеюсь центр защиты будет Попов Забарный
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 20:19
    +8
    Судаков это двоюродный брат Коваленка?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 01.06.2021 20:15
    +8
    Судаков)))
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.06.2021 20:36
    +7
    Какой Судаков?
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 20:23
    +7
    Судаков ?
    Серьезно ?
    Да какие заслуги мне просто интересно
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 01.06.2021 20:21
    +7
    Все по делу. Лучше уж пассажир на вырост, чем просто турист или пенсионер (не будем показывать пальцем). А теперь кое-что в кулак и пахать на благо отчизны.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 01.06.2021 20:22
    +6
    OKs100, 01.06.2021 20:20
    И кто теперь этот Зина?
    Фіналіст ЛЧ наприклад
    Ссылка
    Aleks
      Aleks , 01.06.2021 20:18
    +6
    Кто такой Судаков? За какие заслуги его взяли.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 01.06.2021 20:52
    +5
    Сергей Заскаль, 01.06.2021 20:37
    Почему-то вопросов по Ярмоленко,который с февраля месяца провёл на поле аж 16 мин. ни у кого вопросов не возникает,а Судаков,который с апреля участвует во всех матчах своего клуба так взволновал.
    Пля, сравнили Ярмолу и Судакова...
    Ссылка
    Ектерина Хамула
    online
      Ектерина Хамула, 01.06.2021 20:42
    +5
    Тянул Пятов раньше все, а ща всё, это не Сашо что в 40 давал жизни
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 01.06.2021 20:35
    +5
    Face Control, 01.06.2021 20:34
    Очень рад за Судакова!
    Понятное дело, ты же донецкий чмошник
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 20:19
    +5
    -_-ENJOY, 01.06.2021 20:16
    Угу .. тут и так в заявке ещё человек 6 левых
    Сундуков ещё ваш этот
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 20:15
    +5
    -_-ENJOY, 01.06.2021 20:14
    Та ну.. все по делу
    Понятное дело всех не вместишь да и не зачем это
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 21:06
    +4
    xvalenok01, 01.06.2021 21:03
    10 игроков из динамы.
    7 игроков из шахты.
    Посмотрим что сможет сборная на базе динамы.
    Причём из 7 парочка откровенных пассажиров .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 20:41
    +4
    Сергей Заскаль, 01.06.2021 20:37
    Почему-то вопросов по Ярмоленко,который с февраля месяца провёл на поле аж 16 мин. ни у кого вопросов не возникает,а Судаков,который с апреля участвует во всех матчах своего клуба так взволновал.
    Как вариант мб потому что до недавнего времени ярмо 1 из лидеров сбу и представляет апл, а не штрих малой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 20:28
    +4
    Trollface, 01.06.2021 20:24
    По википедии пробил. Георгий Викторович Судаков -украинский футболист, полузащитник донецкого «Шахтёра» и юношеской сборной Украины до 17 лет. Сделал вывод, что это какой -то футболист.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.06.2021 20:25
    +4
    26 человек, вопросы смотрю у всех максимум по одному из них. Оптимальная заявка выходит?
    Почему тогда лилась критика на тренерский штаб всю весну?
    Ссылка
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