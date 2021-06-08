Ребров в ОАЭ: Осуждать сложно, понять трудно

Не АЕК, не «Фенербахче», не сборная Украины. И тем более – не «Тоттенхэм». Успешный украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров наконец сделал свой новый выбор. И выбор этот - в пользу «Аль-Айн» из Арабских Эмиратов.

Выбор для многих неожиданный, будем откровенны. Если аккумулировать воедино всю эту «неожиданность», то получим следующее: сугубо спортивному интересу Ребров предпочел интерес финансовый. Действительно, со стороны ситуация выглядит именно так. Годовой оклад Сергея Станиславовича в «фради» был порядка двух миллионов евро в год (с учетом бонусов), на новом рабочем месте – около четырех миллионов в год. То есть, как минимум в два раза больше. И это, если верить инсайдам, без бонусов. Поговаривают, что в случае решения турнирных задач – победа в чемпионате – выплаты Реброву увеличатся. Да и сезон в Эмиратах покороче будет из-за климатических особенностей (стартует в середине сентября, заканчивается в середине мая). Так что правда, выглядит именно так, что 47-летний тренер укатил на Ближний Восток именно за «длинным» нефтедолларом.

Однако давайте не будем спешить с однозначными выводами. Потому что в данной ситуации не все так просто.

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Начнем с самого начала. Точнее, с «Ференцвароша». У Реброва с будапештским клубом был еще год по контракту – до лета 2022-го. Но оставаться в команде и дальше украинец не захотел. На то было много причин, и главную из них сейчас уже и не определишь. Тут все сразу. С одной стороны, после трех подряд чемпионств, выхода в группу Лиги Европы, а затем и в Лигу чемпионов, и без того нехилая самооценка Сергея Станиславовича существенно поднялась. Его действительно едва ли не боготворили тамошние болельщики. Но вот из клубным руководством «фради» отношения были далекими от идеальных. Сначала эти отношения были вполне рабочими. Но чем больше Ребров выигрывал с «Ференцварошем», тем больше росли аппетиты тренера. А параллельно с аппетитами росла ревность клубного руководства: мол, почему все лавры тренеру, ведь мы тоже при деле.

После того, как Ребров вывел свою команду в Лигу чемпионов и добыл третье кряду «золото», он фактически уперся в потолок. Большего добиться с этой командой он априори не мог, новых сильных игроков ему не обещали. Как и не обещали поднять жалование.

Вместе с тем ближайшее окружение тренера не скупилось на щедрые комплименты: мол, после Лиги чемпионов ты сейчас будешь нарасхват. Пора валить.

В принципе, интерес европейских клубов к персоне украинского тренера чемпионов Венгрии действительно был. Но, как оказалось, интерес поверхностный, не предметный. Тем не менее, Сергей твердо решил уйти: дескать, хуже не будет, ведь при любых раскладах работа найдется.

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И в этой связи его сложно обвинять. Скорее можно понять. После Лиги чемпионов и трех подряд выигранных чемпионатов страны находить новую мотивацию сложно. Да и каковой она может быть, эта мотивация? Выход из группы в плей-офф чемпионской Лиги? Так это бред, мираж, и трезвомыслящий Ребров это понимал лучше нас. Он захотел новых эмоций, нового вызова. И за это его глупо винить.

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По имеющейся информации, у него действительно была предварительная договоренность с президентом УАФ Павелко о работе в национальной сборной страны по окончании Евро-2020. Однако возникли непредвиденные обстоятельства: нынешний тренер сборной Шевченко, полгода назад твердо решивший покинуть главную команду страны после континентального чемпионата, сейчас потерял эту твердость. Андрей Николаевич до сих пор сомневается. Сомнения эти вызваны, в первую очередь, отсутствием конкретного интереса к его персоне – в первую очередь, из топ-клубов Англии и Италии. Вот Шевченко и намеревается удержать хотя бы синицу в руке.

Не срослось у Реброва и с возвращением в «Динамо». Луческу, выигравший все с командой на внутренней арене в минувшем сезоне, логично захотел остаться. Суркисы логично не отказали. В итоге опытнейшего румына переподписали на два ближайших года. Не исключено, что в итоге Мирча не отработает положенное по договору, но то, что отработает следующий сезон – очевидно.

Не позвал к себе Реброва ни «Фенербахче», ни «Тоттенхэм». И эти две бывшие родные для него команды не посчитали нужным сотрудничать. По разным причинам. Но итог одинаков.

Собственно, дальше у Реброва и особенного пространства для маневра не оставалось. Получается, либо ждать, что Шевченко со сборной Украины прогремит на Евро, после чего укатит на белом коне в серию А, во что верится с трудом, либо можно остаться вообще у разбитого корыта. Ждать с моря погоды прагматичный Ребров не захотел. И кинул свой взор на азиатский рынок. Потому что на европейском ему если что и светило теперь, то явно не выше статусом «Ференцвароша».

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В итоге на авансцене появился «Аль-Айн», предложивший украинцу за девять месяцев столько, сколько он не зарабатывал на прежнем месте за два года.

Можно ли считать согласие Реброва возглавить команду из ОАЭ «от безысходности»? Ну, в какой-то мере да. По всей видимости, Сергей переоценил собственные силы. Он наверняка предполагал, что сейчас, после геройств с «Ференцварошем», за него будут биться серьезные клубы. Не бились. Что ж, бывает. Немного просчитался. Со сборной Украины не срослось уже по другой причине. И чтобы не ждать с моря погоды, ведь можно было следующий сезон вообще пропустить, Ребров подался туда, где, как правило, тренеры зарабатывают себе на безбедную старость. Ну, уж лучше так, чем вообще никак.

Можно ли считать сугубо в спортивном плане решение Реброва шагом назад? Однозначно. Ведь одно дело, когда ты играешь в настоящей чемпионской Лиге, пускай и не с самой сильной командой, и на тебя с интересом смотрят в Стамбуле, Киеве, Лондоне, и у тебя есть перспективы настоящего роста. И совсем другое, когда ты играешь в карманном чемпионате эмиратских шейхов, для которых ты – нечто среднее между дорогим скакуном или породистым псом.

Однако это совсем не значит, что на тренерской карьере Реброва отныне нужно ставить крест. Если Сергей со своим новым клубом вновь станет чемпионом, он все равно будет интересным, как минимум, на Родине. А там, глядишь, либо Шева уйдет со сборной, либо Луче – из «Динамо». А Сергей Станиславович – вот он, под рукой. Но вот ежели Сергей провалится в ОАЭ, предложений о дальнейшем трудоустройстве может быть меньше. Серьезно меньше.

Зато будет четыре миллиона евро. Таким подарком можно утешить кого угодно.