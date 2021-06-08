Что случилось? Сборная Украины перенесла вылет в Бухарест

Команда Андрея Шевченко была вынуждена отложить рейс

  • 08.06.2021 17:18
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Что случилось? Сборная Украины перенесла вылет в Бухарест
© УАФ

Сборной Украины пришлось перенести вылет из Харькова в Бухарест из-за обильных осадков. По информации FootBoom, национальная команда должна была вылететь еще утром, но пришлось повременить.
 
Вылет чартерного рейса запланирован на 17.00. В составе национальной команды осталось 26 игроков, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020. Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинули расположение команды сегодня утром, Богдан Леднев, Артем Бондаренко и Александр Сирота сделали это днем раньше.
 
Первый матч сборная Украины проведет 13 июня в Амстердаме против местной национальной команды. но базироваться будет именно в Бухаресте, где отбудут два других матча с участием «сине-желтых».
 
Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ( «Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба -«Шахтер»).
 
Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба - «Шахтер»).
 
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14 Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).
 
Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19 Артем Беседин ( «Динамо»), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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