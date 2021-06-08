ФОТО. УАФ показала автобус сборной Украины на Евро

Украинская ассоциация футбола показала автобус, которым будет пользоваться сборная Украины во время Евро-2020.
На групповом этапе Украина сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
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Источник — Sport.ua
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