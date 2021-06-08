ФОТО. УАФ показала автобус сборной Украины на Евро

Сегодня команда отправится в Румынию

  • 08.06.2021 14:11
  • 2655 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. УАФ показала автобус сборной Украины на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола показала автобус, которым будет пользоваться сборная Украины во время Евро-2020.

На групповом этапе Украина сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 08.06.2021 14:36
    0
    IgorVl, 08.06.2021 14:29
    Еще побьют технику российские фанаты... Хватит им потрясений и на форме
    пусть бьются головой об стенку если это им не нравится. Крым это Украина.
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 08.06.2021 14:29
    +2
    Обсервер Влад, 08.06.2021 14:26
    Где карта Украины с Крымом? Низачот
    Еще побьют технику российские фанаты... Хватит им потрясений и на форме
    Ссылка
    Обсервер Влад
    online
      Обсервер Влад, 08.06.2021 14:26
    +4
    Где карта Украины с Крымом? Низачот
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 14:17
    -3
    так вот кто на воротах стоять будет
    Ссылка
    Обсервер Влад
    online
      Обсервер Влад, 08.06.2021 14:26
    +4
    Где карта Украины с Крымом? Низачот
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 08.06.2021 14:29
    +2
    Обсервер Влад, 08.06.2021 14:26
    Где карта Украины с Крымом? Низачот
    Еще побьют технику российские фанаты... Хватит им потрясений и на форме
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 08.06.2021 14:36
    0
    IgorVl, 08.06.2021 14:29
    Еще побьют технику российские фанаты... Хватит им потрясений и на форме
    пусть бьются головой об стенку если это им не нравится. Крым это Украина.
    Ссылка
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