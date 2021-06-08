Еще одно повреждение. Физиотерапевт Цыганкова прибыл в расположение сборной

Виктора попытаются поставить на ноги к началу чемпионата Европы

  • 08.06.2021 19:30
  • 3953 просмотра
  • 6 комментариев
Еще одно повреждение. Физиотерапевт Цыганкова прибыл в расположение сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Стало известно, по каким причинам вингер «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков пропустил матчи национальной команды против Северной Ирландии и Кипра.
 
По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, Виктора сначала беспокоило повреждение мышц паха, а перед игрой с Кипром он ощутил дискомфорт в икроножной мышце. По этой причине в расположение сборной Украины прибыл физиотерапевт Цыганкова, который пытается полностью восстановить футболиста.
 
Также сообщается, что Андрей Шевченко продолжает рассчитывать на Цыганкова и будет верить в него до конца.

Первый матч Евро-2020 сборная Украины проведет 13 июня в Амстердаме против местной национальной команды.

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Источник — Циганик LIVE

(14 голосов)

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Комментарии
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 08.06.2021 20:44
    0
    Да уж... скорее всего это уже финиш.. так часто травмироваться это плохо
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.06.2021 20:37
    +1
    Letifer, 08.06.2021 20:23
    Надо было отпускать его в Европу 2 года назад, а теперь физруки окончательно угробили парня(
    Да он лежа на диване умудряется получить травму,Дуэлунд номер два
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.06.2021 20:23
    +1
    Надо было отпускать его в Европу 2 года назад, а теперь физруки окончательно угробили парня(
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:17
    +3
    З таким слабеньким здоров"єм Віктор точно ніколи нікуди не поїде з Динамо ,тим більшє в топ-5
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 08.06.2021 20:12
    -1
    Отправляйте его домой! пусть выздоравливает
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.06.2021 19:39
    0
    Как то так...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 08.06.2021 20:17
    +3
    З таким слабеньким здоров"єм Віктор точно ніколи нікуди не поїде з Динамо ,тим більшє в топ-5
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.06.2021 20:37
    +1
    Letifer, 08.06.2021 20:23
    Надо было отпускать его в Европу 2 года назад, а теперь физруки окончательно угробили парня(
    Да он лежа на диване умудряется получить травму,Дуэлунд номер два
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.06.2021 20:23
    +1
    Надо было отпускать его в Европу 2 года назад, а теперь физруки окончательно угробили парня(
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 08.06.2021 20:44
    0
    Да уж... скорее всего это уже финиш.. так часто травмироваться это плохо
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.06.2021 19:39
    0
    Как то так...
    Ссылка
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