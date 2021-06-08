Еще одно повреждение. Физиотерапевт Цыганкова прибыл в расположение сборной

Стало известно, по каким причинам вингер «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков пропустил матчи национальной команды против Северной Ирландии и Кипра.



По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, Виктора сначала беспокоило повреждение мышц паха, а перед игрой с Кипром он ощутил дискомфорт в икроножной мышце. По этой причине в расположение сборной Украины прибыл физиотерапевт Цыганкова, который пытается полностью восстановить футболиста.



Также сообщается, что Андрей Шевченко продолжает рассчитывать на Цыганкова и будет верить в него до конца.

Первый матч Евро-2020 сборная Украины проведет 13 июня в Амстердаме против местной национальной команды.