Известно, почему Цыганков не попал в заявку на матч с Северной Ирландией

Стали известны причины, по которым Виктор Цыганков и Эдуард Соболь не попали в заявку сборной Украины на матч против Северной Ирландии. Об это сообщил журналист Игорь Цыганык.



«У Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы. Соболь ждет решения врачей по своему общему состоянию», – сообщил журналист.



Отметим, что в заявке также не оказалось Александра Зинченко и Александра Тымчика.