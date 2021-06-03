Известно, почему Цыганков не попал в заявку на матч с Северной Ирландией

У Виктора небольшое повреждение

  • 03.06.2021 22:00
  • 5945 просмотров
  • 2 комментария
Известно, почему Цыганков не попал в заявку на матч с Северной Ирландией
© УАФ. Виктор Цыганков

Стали известны причины, по которым Виктор Цыганков и Эдуард Соболь не попали в заявку сборной Украины на матч против Северной Ирландии. Об это сообщил журналист Игорь Цыганык.
 
«У Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы. Соболь ждет решения врачей по своему общему состоянию», – сообщил журналист.
 
Отметим, что в заявке также не оказалось Александра Зинченко и Александра Тымчика.

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Источник — Telegram

(15 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.06.2021 23:41
    0
    Его не хватает, пускай выздоравливает и меняет пенсионера Ярмоленко , а то совсем грустно наблюдать сколько мячей можно было забить в этом матче. Даже если Ярмоле третью ногу пришьют он все равно забить не сможет
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 03.06.2021 23:22
    0
    С таким темпом пол состава сборной до Евро не доживёт(((
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.06.2021 23:41
    0
    Его не хватает, пускай выздоравливает и меняет пенсионера Ярмоленко , а то совсем грустно наблюдать сколько мячей можно было забить в этом матче. Даже если Ярмоле третью ногу пришьют он все равно забить не сможет
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 03.06.2021 23:22
    0
    С таким темпом пол состава сборной до Евро не доживёт(((
    Ссылка
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