В УАФ пояснили, как в плей-лист сборной попала российская музыка

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) пояснила, как в плей-лист сборной Украины попали песни российских исполнителей:

«Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым музыкальным плей-листом национальной сборной. Ведь ждали ответа коллег из УЕФА.

Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как «выбор игроков главной команды Украины», наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – «Їхали козаки» группы «Тінь сонця».

Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА, и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плей-листа сборной Украины.

Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан».

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