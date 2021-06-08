В УАФ пояснили, как в плей-лист сборной попала российская музыка

Как оказалось, большинство песен самостоятельно выбрали их коллеги из УЕФА

  • 08.06.2021 21:35
  • 3209 просмотров
  • 15 комментариев
В УАФ пояснили, как в плей-лист сборной попала российская музыка
© УАФ

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) пояснила, как в плей-лист сборной Украины попали песни российских исполнителей: 

«Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым музыкальным плей-листом национальной сборной. Ведь ждали ответа коллег из УЕФА.

Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как «выбор игроков главной команды Украины», наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – «Їхали козаки» группы «Тінь сонця».

Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА, и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плей-листа сборной Украины.

Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан».

Песни Моргенштерна попали в плейлист сборной Украины на Евро

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 22:23
    0
    Nikola Tesla, 08.06.2021 22:17
    Я так понял у нас паритет с лаптестаном у них из-за формы бомбит у наших из-за музыкальных вкусов футболистов)))) я так понял идиоты есть везде
    Есть то везде, только количество разное, у некоторых и до 146% доходит
    У нас пока только один раз до 73% прыгнуло, то их мало осталось
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 08.06.2021 22:17
    -2
    Я так понял у нас паритет с лаптестаном у них из-за формы бомбит у наших из-за музыкальных вкусов футболистов)))) я так понял идиоты есть везде
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.06.2021 22:12
    +2
    Face Control, 08.06.2021 21:46
    Как же горит у некоторых, это радует.
    Фейсючка, как тебе форма новая сборной Украины? Шотам в Крыму вода есть или по праздникам?
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 08.06.2021 22:07
    0
    Nikola Tesla, 08.06.2021 21:54
    Тю, как малые дети( какая разница чё там слушают и кто
    Это пиз...ц. Маразм и позор. Уже нацызмом попахивает.
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 08.06.2021 22:06
    0
    ну ок
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 08.06.2021 22:04
    -1
    Да, конечно, все сразу и поверили, и песни лаптеногих рэперов на посвящении в сборной тоже УЕФА заставляло петь. Ну проглядели вкусы наших меломанов в сборной, бывает, будет совсем не весело если еще УЕФА на это заявление наших покрутит пальцем у виска...
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    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 08.06.2021 21:58
    -4
    Ждём новый плейлист в который войдут такие треки как: Нiч яка місячна, Ой на горі два дубки, червона рута, Ой чий тої кінь стоїть, и ще сборник народных песен))))
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    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 08.06.2021 21:54
    -5
    Тю, как малые дети( какая разница чё там слушают и кто
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 21:51
    +2
    Странно, никак не могу понять, и почему это я не верю УАФ?
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 08.06.2021 21:51
    0
    Думаю, вже вистачить того галасу - форма, пісні. Через 5 днів гра з Нідерландами і нічого важливіше цього не може бути.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.06.2021 21:46
    -6
    Как же горит у некоторых, это радует.
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 08.06.2021 21:39
    +3
    Как всегда пиздеж
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 21:39
    +6
    бред
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 21:37
    +7
    Объяснение божественное
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 21:37
    +7
    Объяснение божественное
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 21:39
    +6
    бред
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 08.06.2021 21:39
    +3
    Как всегда пиздеж
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.06.2021 22:12
    +2
    Face Control, 08.06.2021 21:46
    Как же горит у некоторых, это радует.
    Фейсючка, как тебе форма новая сборной Украины? Шотам в Крыму вода есть или по праздникам?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 21:51
    +2
    Странно, никак не могу понять, и почему это я не верю УАФ?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 22:23
    0
    Nikola Tesla, 08.06.2021 22:17
    Я так понял у нас паритет с лаптестаном у них из-за формы бомбит у наших из-за музыкальных вкусов футболистов)))) я так понял идиоты есть везде
    Есть то везде, только количество разное, у некоторых и до 146% доходит
    У нас пока только один раз до 73% прыгнуло, то их мало осталось
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 08.06.2021 22:07
    0
    Nikola Tesla, 08.06.2021 21:54
    Тю, как малые дети( какая разница чё там слушают и кто
    Это пиз...ц. Маразм и позор. Уже нацызмом попахивает.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 08.06.2021 22:06
    0
    ну ок
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 08.06.2021 21:51
    0
    Думаю, вже вистачить того галасу - форма, пісні. Через 5 днів гра з Нідерландами і нічого важливіше цього не може бути.
    Ссылка
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