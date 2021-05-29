Шевчук сел за руль подшофе, Аллегри возглавил Юве, фиаско молодежки Ротаня

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 мая.
Признаки алкогольного опьянения. В Киеве патрульные остановили авто Шевчука
Полицейские надели на бывшего игрока «Шахтера» наручники и задержали
ВИДЕО. Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие Шахтера
Шевчук попал на видео, выложенное журналистом Романом Бебехом
Вячеслав ШЕВЧУК: «Де Дзерби – ноунейм? Цыганык не разбирается в футболе»
Бывший футболист «Шахтера» поделился мнением о новом тренере «горняков»
ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри – новый главный тренер Ювентуса
53-летний специалист вернулся в туринский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Пирло уволен из Ювентуса
Наставник продержался в команде всего один сезон
Последнее место. Украина U-21 уступила Узбекистану
Второй матч на Турнире Лобановского ознаменовался провалом команды Ротаня
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Эстонии
Йоонас Тамм ранее защищал цвета «Десны»
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Алаба – игрок Реала
Австрийский защитник покинул «Баварию»
ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик получил аттестат на сезон УПЛ 2021/22
Клуб планирует участвовать в чемпионате Украины
ПАЛКИН: «Шахтер сделал предложение Пятову. Но он что-то долго думает»
У опытного голкипера донецкого клуба истекает контракт 30 июня
Взяла реванш у Гасановой. Завацкая пробилась в основу Ролан Гаррос
В финале отбора украинка уверенно переиграла россиянку
Источник — Sport.ua
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