Шевчук сел за руль подшофе, Аллегри возглавил Юве, фиаско молодежки Ротаня

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 мая.

Признаки алкогольного опьянения. В Киеве патрульные остановили авто Шевчука

Полицейские надели на бывшего игрока «Шахтера» наручники и задержали

ВИДЕО. Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие Шахтера

Шевчук попал на видео, выложенное журналистом Романом Бебехом

Вячеслав ШЕВЧУК: «Де Дзерби – ноунейм? Цыганык не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Шахтера» поделился мнением о новом тренере «горняков»

ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри – новый главный тренер Ювентуса

53-летний специалист вернулся в туринский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Пирло уволен из Ювентуса

Наставник продержался в команде всего один сезон

Последнее место. Украина U-21 уступила Узбекистану

Второй матч на Турнире Лобановского ознаменовался провалом команды Ротаня

ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Эстонии

Йоонас Тамм ранее защищал цвета «Десны»

ОФИЦИАЛЬНО. Давид Алаба – игрок Реала

Австрийский защитник покинул «Баварию»

ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик получил аттестат на сезон УПЛ 2021/22

Клуб планирует участвовать в чемпионате Украины

ПАЛКИН: «Шахтер сделал предложение Пятову. Но он что-то долго думает»

У опытного голкипера донецкого клуба истекает контракт 30 июня

Взяла реванш у Гасановой. Завацкая пробилась в основу Ролан Гаррос

В финале отбора украинка уверенно переиграла россиянку