УКРАИНА U21
0 : 2
Узбекистан U21
28.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Последнее место. Украина U-21 уступила Узбекистану

Второй матч на Турнире Валерия Лобановского ознаменовался очередным провалом команды Ротаня

  • 28.05.2021 18:56
  • 1716 просмотров
  • 20 комментариев
Последнее место. Украина U-21 уступила Узбекистану
© УАФ

Первый поединок на ответственном для молодежной сборной Украины Турнире Валерия Лобановского ознаменовался крахом амбиций в игре против одногодок из Азербайджана (0:1). Однако, на следующий день коллектив Милана Обрадовича был обыгран третьим участником товарищеского состязания – Узбекистаном (0:1), поэтому у подопечных Руслана Ротаня еще оставались шансы на то, чтобы суметь защитить добытый еще в 2019-м году трофей, который до этого представители нашей страны десять лет не держали в своих руках.

Но кто же мог подумать, что сборная, которая играла днем ранее, применив ротацию из десяти человек, сможет навязать настолько высокий уровень борьбы «сине-желтым», которые восстанавливались на сутки больше. Украина провела ужасающе плохой первый тайм – тут нечего стараться отвести глаза в сторону – и уже до перерыва к коллективу Руслана Ротаня появился закономерный вопрос – а точно ли футболисты понимали, в каком турнире и в честь какой легендарной личности нашего футбола принимают участие?

Первые тревожные звонки последовали уже на стартовых минутах, когда Назарий Муравский неуклюжей передачей назад в створ ворот не застал на рабочем месте голкипера Турбаевского, после чего тому пришлось уже в подкате доставать мяч с линии ворот. Затем, последовал единственный голевой момент в нашем исполнении – рывок Владислава Ваната еще в самом начале поединка в контратаку левым флангом, который увенчался блоком со стороны защитника. Это произошло на 8-й минуте, а после – пустота. Команда Ротаня не смогла даже нанести удар в створ ворот соперников за оставшееся время матча.

В то же самое время, у наших владений происходили поистине странные вещи. Муравский продолжал проваливать игру, и если со второго его подарка соперники забить не смогли, то уже перед самым перерывом, когда Турбаевский в очередной раз решил разыграть удар от ворот передачей на партнера, Жалолиддинов успешно атаковал Назария, после чего протолкнул мяч в сетку мимо голкипера.

Три замены в оборону из четырех позиций в перерыве – тренерский штаб увидел проблему именно в этом, но «свежие» футболисты не особо помогли. Украина пропустила второй мяч на 63-й минуте, после неудачного выноса от Батагова подачи с правого фланга, подбор от которой забрал на себя Норчаев. Турбаевский был отыгран ударом низом в ближний угол. Забавно, но практически сразу же после этого Хамиджионов получил вторую желтую, соперники остались в меньшинстве, а наша сборная…

Наша сборная ничего не смогла с этим сделать. Блеклая игра «сине-желтых» в атаке. Креатива хватало только на безадресные подачи с флангов или забросы через половину поля в надежде на удачный рывок форвардов. Успеха в такой ситуации познать не удалось, да и не заслужили мы этого.

Таким образом, триумфатором Турнира Валерия Лобановского образца 2021-го года стала молодежная сборная Узбекистана.

Турнир Валерия Лобановского. 

Украина U-21 – Узбекистан - 0:2

Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63

 Сикан, 22, Литвиненко, 71, Мудрик, 86 – Хамиджионов, 9, Турдиалиев, 16, Норчаев, 69

Хамиджионов, 66 (повторное предупреждение).

Украина U-21: Турбаевский – Драмбаев (Вивчаренко, 46), Снурницын, Муравский (Таловеров, 46), Алефиренко (Ременяк, 46) – Батагов, Литвиненко, Бражко (Мудрик, 46) – Вьюнник, Ванат (Супряга, 68), Сикан (Кравчук, 57).

Узбекистан U-21: Абдунабиев – Бегимов, Турдиалиев, Абдумажидов, Хамиджионов – Рахимкулов – Хошимов, Холматов, Жалолиддинов (Одилов, 48), Юракузиев – Норчаев.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).

Удары (в створ): 4 (0) – 13 (8)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 4 – 0.

УКРАИНА U-21-УЗБЕКИСТАН U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 28.05.2021 19:14
    +2
    Другий шанс...Третій шанс...Если и после этого ротаня не уберут - это будет самый смачный плевок в Украинских болельщиков. Мирон Богданович - а честь и совесть?
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 19:14
    +2
    Уберите этого с.руля
    Ссылка
    bonv
      bonv, 28.05.2021 19:14
    +1
    А яка була крута збірна до ротаня... Тьфу, блін на тебе ротань!!!
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    fedd1979
      fedd1979, 28.05.2021 19:12
    -3
    Ротань Ротанем. А нікому не здається, що пора переглянути підходи українських дитячих тренерів до виховання футболістів покоління? Ротань зібрав цей шлак докупи, але вони з ним - який тиждень. Примудритися за 95 хвилин жодного разу не попасти у створ, та й мимо - менше десятка. І при цьмоу гра ВДОМА. З УЗБЕКАМИ. ПІВГОДИНИ В БІЛЬШОСТІ. Тіко не згадуйте тут, що все в нас класно з підготовкою - ми чемпіони світу. Та ну. Можливо десь за рахунок більшої атлетичності, витривалості. Десь Петраков поставив дисципліну. Але ж вони топчуться на місці й не ростуть. Крім одиниць. Але ж у них нема культури поведінки з мячем, інтелекту. Бий - біжи: в цьому весь наш футбол.
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    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 19:11
    0
    joe777., 28.05.2021 18:59
    За что Маркевич получает 400тысяч в месяц? Не куратор сборных, а бездарь
    700.000 тысяч, или ему ЗП урезали?
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 28.05.2021 19:10
    +3
    Каким нужно быть мудаком, чтоб, до сих пор, не уйти в отставку 😡😡😡
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 19:10
    +4
    Так ніхто його не буде звільняти, а сам він також не піде, мав би совість, то звільнився за власним бажанням ще після кваліфікації Чемп.Європи.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.05.2021 19:09
    +3
    Zport., 28.05.2021 19:06
    Лучший тренер Ротань!С ним Динамо ждёт великое будущие!
    А можно каким-то образом дыбильных клонов банить?
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 28.05.2021 19:07
    +6
    йо ба ный стыд
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 28.05.2021 19:06
    +5
    Пока вРотань будет тренером, скоро и Сан Марино будут влетать.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 28.05.2021 19:06
    -6
    Лучший тренер Ротань!С ним Динамо ждёт великое будущие!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:05
    +5
    Отставка.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 28.05.2021 19:05
    +6
    Убогое зрелище игра сборной,хотя футболисты некоторые не обделены талантом.Тренеришка пора на выход !!!
    Ссылка
    andrey Dudar
    online
      andrey Dudar, 28.05.2021 19:04
    +6
    стид і срам ((((
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.05.2021 19:03
    +1
    Дау нецкие и их шавки САМИ не уходят. НИКОГДА.
    Бездарность, подлость и коррупция мафии павелки (содержанок лохметки) ведет украинский футбол все ниже и ниже. Когда поймут и это кодло на законные нары отправят - не поздно ли будет?
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 28.05.2021 19:03
    +7
    Позорища! Просто ниже плинтуса!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 19:02
    +9
    Що можна говорити коли у статистиці такі цифри: Удари в рамку воріт - НУЛЬ. *WALL, а фізрук зараз буде розказувати, що було мало часу на підготовку, а те що в інших були такі самі умови його не цікавить.
    СТИД І СРАМ!
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 28.05.2021 18:59
    +10
    За что Маркевич получает 400тысяч в месяц? Не куратор сборных, а бездарь
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 18:59
    +12
    Блин если Шева комменты читает, то может и рогань тоже!) Русик будь мужиком, уйди сам... Уступи заслуженное место Петракову!
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 28.05.2021 18:59
    +14
    Это должна быть отставка по собственному желанию. Не надо включать Тимощука.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 28.05.2021 18:59
    +14
    Это должна быть отставка по собственному желанию. Не надо включать Тимощука.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 18:59
    +12
    Блин если Шева комменты читает, то может и рогань тоже!) Русик будь мужиком, уйди сам... Уступи заслуженное место Петракову!
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 28.05.2021 18:59
    +10
    За что Маркевич получает 400тысяч в месяц? Не куратор сборных, а бездарь
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 19:02
    +9
    Що можна говорити коли у статистиці такі цифри: Удари в рамку воріт - НУЛЬ. *WALL, а фізрук зараз буде розказувати, що було мало часу на підготовку, а те що в інших були такі самі умови його не цікавить.
    СТИД І СРАМ!
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 28.05.2021 19:03
    +7
    Позорища! Просто ниже плинтуса!
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 28.05.2021 19:07
    +6
    йо ба ный стыд
    Ссылка
    maverik
      maverik, 28.05.2021 19:05
    +6
    Убогое зрелище игра сборной,хотя футболисты некоторые не обделены талантом.Тренеришка пора на выход !!!
    Ссылка
    andrey Dudar
    online
      andrey Dudar, 28.05.2021 19:04
    +6
    стид і срам ((((
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 28.05.2021 19:06
    +5
    Пока вРотань будет тренером, скоро и Сан Марино будут влетать.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:05
    +5
    Отставка.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 19:10
    +4
    Так ніхто його не буде звільняти, а сам він також не піде, мав би совість, то звільнився за власним бажанням ще після кваліфікації Чемп.Європи.
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 28.05.2021 19:10
    +3
    Каким нужно быть мудаком, чтоб, до сих пор, не уйти в отставку 😡😡😡
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.05.2021 19:09
    +3
    Zport., 28.05.2021 19:06
    Лучший тренер Ротань!С ним Динамо ждёт великое будущие!
    А можно каким-то образом дыбильных клонов банить?
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 28.05.2021 19:14
    +2
    Другий шанс...Третій шанс...Если и после этого ротаня не уберут - это будет самый смачный плевок в Украинских болельщиков. Мирон Богданович - а честь и совесть?
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 19:14
    +2
    Уберите этого с.руля
    Ссылка
    bonv
      bonv, 28.05.2021 19:14
    +1
    А яка була крута збірна до ротаня... Тьфу, блін на тебе ротань!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.05.2021 19:03
    +1
    Дау нецкие и их шавки САМИ не уходят. НИКОГДА.
    Бездарность, подлость и коррупция мафии павелки (содержанок лохметки) ведет украинский футбол все ниже и ниже. Когда поймут и это кодло на законные нары отправят - не поздно ли будет?
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 19:11
    0
    joe777., 28.05.2021 18:59
    За что Маркевич получает 400тысяч в месяц? Не куратор сборных, а бездарь
    700.000 тысяч, или ему ЗП урезали?
    Ссылка
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