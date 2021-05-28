Последнее место. Украина U-21 уступила Узбекистану

Первый поединок на ответственном для молодежной сборной Украины Турнире Валерия Лобановского ознаменовался крахом амбиций в игре против одногодок из Азербайджана (0:1). Однако, на следующий день коллектив Милана Обрадовича был обыгран третьим участником товарищеского состязания – Узбекистаном (0:1), поэтому у подопечных Руслана Ротаня еще оставались шансы на то, чтобы суметь защитить добытый еще в 2019-м году трофей, который до этого представители нашей страны десять лет не держали в своих руках.



Но кто же мог подумать, что сборная, которая играла днем ранее, применив ротацию из десяти человек, сможет навязать настолько высокий уровень борьбы «сине-желтым», которые восстанавливались на сутки больше. Украина провела ужасающе плохой первый тайм – тут нечего стараться отвести глаза в сторону – и уже до перерыва к коллективу Руслана Ротаня появился закономерный вопрос – а точно ли футболисты понимали, в каком турнире и в честь какой легендарной личности нашего футбола принимают участие?



Первые тревожные звонки последовали уже на стартовых минутах, когда Назарий Муравский неуклюжей передачей назад в створ ворот не застал на рабочем месте голкипера Турбаевского, после чего тому пришлось уже в подкате доставать мяч с линии ворот. Затем, последовал единственный голевой момент в нашем исполнении – рывок Владислава Ваната еще в самом начале поединка в контратаку левым флангом, который увенчался блоком со стороны защитника. Это произошло на 8-й минуте, а после – пустота. Команда Ротаня не смогла даже нанести удар в створ ворот соперников за оставшееся время матча.



В то же самое время, у наших владений происходили поистине странные вещи. Муравский продолжал проваливать игру, и если со второго его подарка соперники забить не смогли, то уже перед самым перерывом, когда Турбаевский в очередной раз решил разыграть удар от ворот передачей на партнера, Жалолиддинов успешно атаковал Назария, после чего протолкнул мяч в сетку мимо голкипера.



Три замены в оборону из четырех позиций в перерыве – тренерский штаб увидел проблему именно в этом, но «свежие» футболисты не особо помогли. Украина пропустила второй мяч на 63-й минуте, после неудачного выноса от Батагова подачи с правого фланга, подбор от которой забрал на себя Норчаев. Турбаевский был отыгран ударом низом в ближний угол. Забавно, но практически сразу же после этого Хамиджионов получил вторую желтую, соперники остались в меньшинстве, а наша сборная…



Наша сборная ничего не смогла с этим сделать. Блеклая игра «сине-желтых» в атаке. Креатива хватало только на безадресные подачи с флангов или забросы через половину поля в надежде на удачный рывок форвардов. Успеха в такой ситуации познать не удалось, да и не заслужили мы этого.



Таким образом, триумфатором Турнира Валерия Лобановского образца 2021-го года стала молодежная сборная Узбекистана.

Турнир Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Узбекистан - 0:2



Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63

Сикан, 22, Литвиненко, 71, Мудрик, 86 – Хамиджионов, 9, Турдиалиев, 16, Норчаев, 69



Хамиджионов, 66 (повторное предупреждение).

Украина U-21: Турбаевский – Драмбаев (Вивчаренко, 46), Снурницын, Муравский (Таловеров, 46), Алефиренко (Ременяк, 46) – Батагов, Литвиненко, Бражко (Мудрик, 46) – Вьюнник, Ванат (Супряга, 68), Сикан (Кравчук, 57).

Узбекистан U-21: Абдунабиев – Бегимов, Турдиалиев, Абдумажидов, Хамиджионов – Рахимкулов – Хошимов, Холматов, Жалолиддинов (Одилов, 48), Юракузиев – Норчаев.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).



Удары (в створ): 4 (0) – 13 (8)

Угловые: 6 – 6

Оффсайды: 4 – 0.

УКРАИНА U-21-УЗБЕКИСТАН U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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