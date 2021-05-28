Турнир Валерия Лобановского.

Украина U-21 – Узбекистан - 0:2



Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63

Сикан, 22, Литвиненко, 71, Мудрик, 86 – Хамиджионов, 9, Турдиалиев, 16, Норчаев, 69



Хамиджионов, 66 (повторное предупреждение).

Украина U-21: Турбаевский – Драмбаев (Вивчаренко, 46), Снурницын, Муравский (Таловеров, 46), Алефиренко (Ременяк, 46) – Батагов, Литвиненко, Бражко (Мудрик, 46) – Вьюнник, Ванат (Супряга, 68), Сикан (Кравчук, 57).

Запасные: Фесюн, Кузик, Шамыч.

Узбекистан U-21: Абдунабиев – Бегимов, Турдиалиев, Абдумажидов, Хамиджионов – Рахимкулов – Хошимов, Холматов, Жалолиддинов (Одилов, 48), Юракузиев – Норчаев.



Запасные:

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. Кравчук не смог остановить подачу с правого фланга.



90+2 мин. Перехвачена передача Вивчаренко по левому флангу.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит четыре минуты.



86 мин. Мудрик получил желтую за фол в левом фланге обороны.



84 мин. Кравчук зашел в левый фланг чужой штрафной, но отдал неточный пас.



80 мин. Завалили на газон Вьюнника в левом фланге атаки.



79 мин. Кравчук заработал угловой на правом фланге в борьбе с соперником.



76 мин. Подача с правого фланга от Кравчука опустилась на голову Супряге, но Владислав пробил в сторону от ворот.



74 мин. Супряга влез в оффсайд при передаче Батагова от центра поля.



71 мин. Литвиненко получил желтую за подкат под соперника на центральной линии.



69 мин. Норчаев в борьбе за отскок попал ногой в лицо Вивчаренко.



68 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Супряга вышел вместо Ваната.



66 мин. УДАЛЕНИЕ! Фол против Кравчука в левом фланге атаки от Хамиджионова. Вторая желтая для него!



63 мин. ГОЛ! Батагов не смог вынести мяч из штрафной, после подачи с правого фланга, после чего Норчаев расстрелял низом ближний угол.



62 мин. Ванат проиграл борьбу за мяч сопернику в левом фланге штрафной.



60 мин. ЗАМЕНА У УЗБЕКИСТАНА. Мирсаидов и Абдуманонов появились у гостей.



57 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Вместо Сикана на поле вышел Кравчук.



53 мин. Мудрик вывел команду в контратаку через центр поля, но завершающий пас на ход Ванату в штрафную был слишком сильным.



50 мин. Сикана сбили в момент получения мяча в центре поля.



48 мин. ЗАМЕНА У УЗБЕКИСТАНА. Одилов вышел вместо Жалолиддинова.



46 мин. ЗАМЕНЫ У УКРАИНЫ. Вивчаренко, Мудрик, Таловеров и Ременяк вышли на поле вместо Драмбаева, Бражко, Муравского и Алефиренко соответственно.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. МОМЕНТ! Рахимкулов на силу пробил с дальней дистанции в правый верхний угол, но голкипер потащил!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. Драмбаев отправил за лицевую мяч своей подачей с левого фланга.



43 мин. Гости ушли в контроль на своей половине.



41 мин. ГОЛ! Муравский может и дальше спать внутри штрафной. Жалолиддинов атаковал его, после очередного свободного, после чего пробил под голкипером.



40 мин. МОМЕНТ! Хошимов зашел на дриблинге в левый фланг штрафной, после чего пробил над воротами!



38 мин. Сикан поднимал мяч над штрафной, после рывка под заброс Драмбаева по левому флангу, но слишком высоко отдал пас.



36 мин. Рахимкулов исполнил дальний удар с правого фланга, но в створ ворот не попал.



35 мин. Прострел с правого фланга от Вьюнника пошел мимо всех партнеров в штрафной.



33 мин. Подача с правого фланга от Алефиренко Ваната так и не нашла.



31 мин. Узбекистан удерживает мяч на своей половине.



29 мин. МОМЕНТ! Да что же они творят в обороне?! Хошимов перехватил передачу Турбаевского на Муравского со свободного, но упустил мяч за лицевую.



28 мин. МОМЕНТ! Турбаевский перевел на угловой дальний угол от Норчаев в правый угол!



26 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Жалолиддинов чуть не закрутил в ворота с углового на правом фланге, но мяч полетел в перекладину, как и после добивания головой от Абдумажидова!



24 мин. Блокирована попытка удара с левого фланга штрафной от Норчаева. Угловой.



22 мин. Сикану дали желтую за то, что он в центре поля потоптался по ногам Холматова.



22 мин. Бетимов сумел убрать Вьюнника корпусом от мяча в центре штрафной, после паса на ход от Ваната.



20 мин. Бегимов не смог исполнить точную подачу с левого фланга.



18 мин. Удар со входа от Рахмикулова со входа на правый фланг штрафной пришелся в руки голкиперу.



16 мин. В итоге, желтую дали именно Турдиалиеву. Интересное решение.



15 мин. Сикан слишком жестко пошел в стык в центре поля с Турдиалиевым.



13 мин. Хамиджионов не смог принять высокую передачу в правый фланг атаки.



11 мин. Вновь гости забрали себе мяч.



9 мин. Хамиджионов получил желтую за симуляцию фола со стороны Снурницына в левом фланге нашей штрафной.



8 мин. ОПАСНО! Турдиалиев заблокировал рывок Ваната в левый фланг чужой штрафной прямо перед ударом.



7 мин. Узбекистан контролирует мяч у центра поля.



5 мин. Сикан жестко налетел на Бегимова в правом фланге обороны, но арбитры дали только аут.



3 мин. МОМЕНТ! Муравский чуть не отправил мяч в свои ворота передачей в створ ворот на голкипера! Турбаевский чудом успел!



1 мин. Гости начали игру с атаки, но потеряли мяч при длинной передаче.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В пятницу, 28-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Молодежная сборная Украины еще за день до финальной игры мемориального турнира могла бы считать себя победителем, если бы не провалила стартовый поединок. А как еще можно оценивать выступления команды, когда даже ее главный тренер «не нашел на кого посмотреть» в матче против одногодок из Азербайджана? Впрочем, после успеха наших будущих соперников в игре против тех же «милли», результативная победа все равно позволит коллективу Руслана Ротаня защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.