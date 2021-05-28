УКРАИНА U21
0 : 2
Узбекистан U21
28.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Узбекистан U-21 – 0:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка Турнира Валерия Лобановского

  • 28.05.2021 16:59
  • 9502 просмотра
  • 89 комментариев
Украина U-21 – Узбекистан U-21 – 0:2. Текстовая трансляция матча
© УАФ

Турнир Валерия Лобановского. 

Украина U-21 – Узбекистан - 0:2

Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63

 Сикан, 22, Литвиненко, 71, Мудрик, 86 – Хамиджионов, 9, Турдиалиев, 16, Норчаев, 69

Хамиджионов, 66 (повторное предупреждение).

Украина U-21: Турбаевский – Драмбаев (Вивчаренко, 46), Снурницын, Муравский (Таловеров, 46), Алефиренко (Ременяк, 46) – Батагов, Литвиненко, Бражко (Мудрик, 46) – Вьюнник, Ванат (Супряга, 68), Сикан (Кравчук, 57).

Запасные: Фесюн, Кузик, Шамыч.

Узбекистан U-21: Абдунабиев – Бегимов, Турдиалиев, Абдумажидов, Хамиджионов – Рахимкулов – Хошимов, Холматов, Жалолиддинов (Одилов, 48), Юракузиев – Норчаев.

Запасные:

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «УТК им. В. Банникова» (Киев).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. Кравчук не смог остановить подачу с правого фланга.

90+2 мин. Перехвачена передача Вивчаренко по левому флангу.

90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит четыре минуты.

 86 мин. Мудрик получил желтую за фол в левом фланге обороны.

84 мин. Кравчук зашел в левый фланг чужой штрафной, но отдал неточный пас.

80 мин. Завалили на газон Вьюнника в левом фланге атаки.

79 мин. Кравчук заработал угловой на правом фланге в борьбе с соперником.

76 мин. Подача с правого фланга от Кравчука опустилась на голову Супряге, но Владислав пробил в сторону от ворот.

74 мин. Супряга влез в оффсайд при передаче Батагова от центра поля.

 71 мин. Литвиненко получил желтую за подкат под соперника на центральной линии.

 69 мин. Норчаев в борьбе за отскок попал ногой в лицо Вивчаренко.

 68 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Супряга вышел вместо Ваната.

 66 мин. УДАЛЕНИЕ! Фол против Кравчука в левом фланге атаки от Хамиджионова. Вторая желтая для него!

 63 мин. ГОЛ! Батагов не смог вынести мяч из штрафной, после подачи с правого фланга, после чего Норчаев расстрелял низом ближний угол.

62 мин. Ванат проиграл борьбу за мяч сопернику в левом фланге штрафной.

 60 мин. ЗАМЕНА У УЗБЕКИСТАНА. Мирсаидов и Абдуманонов появились у гостей.

 57 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Вместо Сикана на поле вышел Кравчук.

53 мин. Мудрик вывел команду в контратаку через центр поля, но завершающий пас на ход Ванату в штрафную был слишком сильным.

50 мин. Сикана сбили в момент получения мяча в центре поля.

 48 мин. ЗАМЕНА У УЗБЕКИСТАНА. Одилов вышел вместо Жалолиддинова.

46 мин. ЗАМЕНЫ У УКРАИНЫ. Вивчаренко, Мудрик, Таловеров и Ременяк вышли на поле вместо Драмбаева, Бражко, Муравского и Алефиренко соответственно.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. МОМЕНТ! Рахимкулов на силу пробил с дальней дистанции в правый верхний угол, но голкипер потащил!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

45 мин. Драмбаев отправил за лицевую мяч своей подачей с левого фланга.

43 мин. Гости ушли в контроль на своей половине.

 41 мин. ГОЛ! Муравский может и дальше спать внутри штрафной. Жалолиддинов атаковал его, после очередного свободного, после чего пробил под голкипером.

40 мин. МОМЕНТ! Хошимов зашел на дриблинге в левый фланг штрафной, после чего пробил над воротами!

38 мин. Сикан поднимал мяч над штрафной, после рывка под заброс Драмбаева по левому флангу, но слишком высоко отдал пас.

36 мин. Рахимкулов исполнил дальний удар с правого фланга, но в створ ворот не попал.

35 мин. Прострел с правого фланга от Вьюнника пошел мимо всех партнеров в штрафной.

33 мин. Подача с правого фланга от Алефиренко Ваната так и не нашла.

31 мин. Узбекистан удерживает мяч на своей половине.

29 мин. МОМЕНТ! Да что же они творят в обороне?! Хошимов перехватил передачу Турбаевского на Муравского со свободного, но упустил мяч за лицевую.

28 мин. МОМЕНТ! Турбаевский перевел на угловой дальний угол от Норчаев в правый угол!

26 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Жалолиддинов чуть не закрутил в ворота с углового на правом фланге, но мяч полетел в перекладину, как и после добивания головой от Абдумажидова!

24 мин. Блокирована попытка удара с левого фланга штрафной от Норчаева. Угловой.

 22 мин. Сикану дали желтую за то, что он в центре поля потоптался по ногам Холматова.

22 мин. Бетимов сумел убрать Вьюнника корпусом от мяча в центре штрафной, после паса на ход от Ваната.

20 мин. Бегимов не смог исполнить точную подачу с левого фланга.

18 мин. Удар со входа от Рахмикулова со входа на правый фланг штрафной пришелся в руки голкиперу.

 16 мин. В итоге, желтую дали именно Турдиалиеву. Интересное решение.

15 мин. Сикан слишком жестко пошел в стык в центре поля с Турдиалиевым.

13 мин. Хамиджионов не смог принять высокую передачу в правый фланг атаки.

11 мин. Вновь гости забрали себе мяч.

 9 мин. Хамиджионов получил желтую за симуляцию фола со стороны Снурницына в левом фланге нашей штрафной.

8 мин. ОПАСНО! Турдиалиев заблокировал рывок Ваната в левый фланг чужой штрафной прямо перед ударом.

7 мин. Узбекистан контролирует мяч у центра поля.

5 мин. Сикан жестко налетел на Бегимова в правом фланге обороны, но арбитры дали только аут.

3 мин. МОМЕНТ! Муравский чуть не отправил мяч в свои ворота передачей в створ ворот на голкипера! Турбаевский чудом успел!

1 мин. Гости начали игру с атаки, но потеряли мяч при длинной передаче.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 28-го мая, состоится поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сразятся Украина U-21 и Узбекистан U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 17:00.

Молодежная сборная Украины еще за день до финальной игры мемориального турнира могла бы считать себя победителем, если бы не провалила стартовый поединок. А как еще можно оценивать выступления команды, когда даже ее главный тренер «не нашел на кого посмотреть» в матче против одногодок из Азербайджана? Впрочем, после успеха наших будущих соперников в игре против тех же «милли», результативная победа все равно позволит коллективу Руслана Ротаня защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 19:18
    0
    yan2018, 28.05.2021 19:09
    Петраков, Александр Васильевич
    Победитель молодёжного чемпионата мира: 2019
    по завершении 2019 года вошёл в список лучших мировых тренеров национальных сборных. Вот почему бы не назначить?
    Ротань готує футболістів за новітньою методикою головної команди, в атакувальному стилі, а у Петракова застарілі методи виховання.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 28.05.2021 19:09
    +3
    Петраков, Александр Васильевич
    Победитель молодёжного чемпионата мира: 2019
    по завершении 2019 года вошёл в список лучших мировых тренеров национальных сборных. Вот почему бы не назначить?
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 28.05.2021 19:09
    +1
    Хосеп Ротаниола - жемчужина физруковского цеха.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 28.05.2021 19:04
    +1
    И после этого ротань останется тренером?
    Ссылка
    Людмила Павловська
      Людмила Павловська, 28.05.2021 19:02
    +4
    Ротань мавби повагу до українців. Вибачився і іди собі геть.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 28.05.2021 18:57
    0
    Позорники!! 4 удара по воротам....
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 18:56
    +2
    Не, тут уже отставка.
    Ссылка
    mavast
      mavast, 28.05.2021 18:56
    -1
    А що про це думає Лобановський?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.05.2021 18:56
    0
    Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 18:53
    Словакії програли Болгарії програли Азербайджану програли Узбекистану програли, а принцеса сидить на лавці та думку гадає. Так будь мужиком, свали нах...не мучай вболівальників.
    Дау нецкие и их шавки САМИ не уходят. НИКОГДА
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 28.05.2021 18:54
    +6
    оце дно, здавалося б куди ще нижче падати? а ось сюди
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 18:53
    +10
    Словакії програли Болгарії програли Азербайджану програли Узбекистану програли, а принцеса сидить на лавці та думку гадає. Так будь мужиком, свали нах...не мучай вболівальників.
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 28.05.2021 18:52
    +2
    Щоб урівняти шанси на успіх, узбеки мали грати командою з 9-ти гравців. Лузерам потрібно більше вільних зон. А в УАФ місячні зарплати шестизначні і вигляд у функціонерів чудовий. А що вболівальники?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 18:50
    +2
    Странно, неужто ему самому не стыдно за все прососанные всем матчи?!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 28.05.2021 18:49
    +1
    fedd1979, 28.05.2021 18:33
    Люди милі, я розумію, що Ротань - дно, ушльопок і т.д. Але скільки ви ще будете возитися з тим, що ми "чемпіони світу"? З того складу до нинішнього дня ніким, крім Луніна і Супряги, в Європі предметно не цікавилися. Супрягу вже можна віднімати. А хто заграв? Ну Різник з Поповим... Конопля доріс до збірної... Але ви бачили його гру за зібрну? Це майбутнє? Вас тішить гра давно перспективних Булеци і Цитаішвілі? Ну, особисто мені в Корнієнка хочеться вірити. Подивіться на вісіх інших - вони являють якусь перспективу? Бондар з "Шахтаря"? Та ну. Та й де вони? Зараз - інша зібрна. Крім атаки, Снурніцина. А як вам той Снурніцин? А загалом: ви памятаєте, в кого ми виграли у фіналі? У Південної Кореї. Комусь нині в світі не повіг, що вона тоді була в фіналі? Так всім у пофіг, що ми були чемпіонами. Важливіше, кого та збірна дасть у головну команду. І ось питання: кого???? То чим ми тішимося два роки? А Ротань - ушльопок, так. Але весь цей шлак, який бігає полем????
    К сожалению это бич нашего футбола уже не первое десятилетие. У большинства на этапе перехода во взрослый футбол весь талант и вся перспектива куда-то пропадают, остаются лишь единицы. То ли первые большие деньги играют злую шутку, то ли с психологией связанно, но явно что-то идет не так на этом этапе.
    Ссылка
    Whitebell_MU
      Whitebell_MU, 28.05.2021 18:47
    +8
    Господа олигархи, подарите этому гандону Ротаню хоть какой-нибудь мало-мальский бизнес (кафе, такси, команду 2-й лиги....), чтобы бросил футбол и перестал гробить молодняк. ВЕРНИТЕ Петракова, извинитесь и ВЕРНИТЕ!!!!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 18:45
    +4
    Кому ще потрібно програти, щоб Руслан(а) зрозуміла що з нього тренера не буде? Поважав його як він був футболістом, но зараз, навіть дивитись на нього не можу.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 28.05.2021 18:44
    -1
    zzg77, 28.05.2021 18:35
    Наша сборная играет по схемам Шахтёра, чувствуется рука нового тренера Де Дзерби!!
    Не похоже на него. У Де Дзерби - БЕЙ - БЕГИ, а тут только ходят и не бьют...
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 28.05.2021 18:44
    0
    договорняк
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 28.05.2021 18:41
    +2
    Позорище....
    Ссылка
    Yoba Boba
    online
      Yoba Boba, 28.05.2021 18:41
    +11
    Новый бестселлер по тренерскому искусству: Р.П.Ротань «Как начать тренировать чемпионов мира и просрать с ними все».
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:17
    +13
    Стидоба. Ні думки, ні фантазії. А покоління Чемпіони Світу. Ротань присосався і до останнього буде мочити народ.
    Ссылка
    Yoba Boba
    online
      Yoba Boba, 28.05.2021 18:41
    +12
    Новый бестселлер по тренерскому искусству: Р.П.Ротань «Как начать тренировать чемпионов мира и просрать с ними все».
    Ссылка
    MATVEI
      MATVEI, 28.05.2021 17:29
    +12
    Хай ще узбекам влетять,то може попруть Ротаня
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 18:53
    +10
    Словакії програли Болгарії програли Азербайджану програли Узбекистану програли, а принцеса сидить на лавці та думку гадає. Так будь мужиком, свали нах...не мучай вболівальників.
    Ссылка
    Whitebell_MU
      Whitebell_MU, 28.05.2021 18:47
    +8
    Господа олигархи, подарите этому гандону Ротаню хоть какой-нибудь мало-мальский бизнес (кафе, такси, команду 2-й лиги....), чтобы бросил футбол и перестал гробить молодняк. ВЕРНИТЕ Петракова, извинитесь и ВЕРНИТЕ!!!!
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 28.05.2021 18:36
    +8
    Позорище . Гнать тренеров в шею .
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 28.05.2021 17:54
    +8
    А ведь мы чемпионы Мира!!! Браво, баран Ротань!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.05.2021 18:16
    +7
    Это ж надо команду чемпионов мира U20 довести до такого убожества... Да они ВСЕ преступники: лохметки, павелки, маркевичи, ротани и прочая, прочая
    Ссылка
    victordan
    online
      victordan, 28.05.2021 17:49
    +7
    Це просто жах. Підаr ротань ти скільки будеш знущатися над футболом? Коли вже ця шушваль на чолі з гнидою павелком і рештою уєбніv (маркевич, михайличенко, протасов ітд) покинуть наш футбол. Мене просто переповнює злість, скільки можна творити цей безпредел?
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 28.05.2021 18:54
    +6
    оце дно, здавалося б куди ще нижче падати? а ось сюди
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 28.05.2021 17:47
    +6
    Дно, ти гдє?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 17:45
    +6
    Узбеки возят лохов. Стыд.
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 28.05.2021 18:33
    +5
    Люди милі, я розумію, що Ротань - дно, ушльопок і т.д. Але скільки ви ще будете возитися з тим, що ми "чемпіони світу"? З того складу до нинішнього дня ніким, крім Луніна і Супряги, в Європі предметно не цікавилися. Супрягу вже можна віднімати. А хто заграв? Ну Різник з Поповим... Конопля доріс до збірної... Але ви бачили його гру за зібрну? Це майбутнє? Вас тішить гра давно перспективних Булеци і Цитаішвілі? Ну, особисто мені в Корнієнка хочеться вірити. Подивіться на вісіх інших - вони являють якусь перспективу? Бондар з "Шахтаря"? Та ну. Та й де вони? Зараз - інша зібрна. Крім атаки, Снурніцина. А як вам той Снурніцин? А загалом: ви памятаєте, в кого ми виграли у фіналі? У Південної Кореї. Комусь нині в світі не повіг, що вона тоді була в фіналі? Так всім у пофіг, що ми були чемпіонами. Важливіше, кого та збірна дасть у головну команду. І ось питання: кого???? То чим ми тішимося два роки? А Ротань - ушльопок, так. Але весь цей шлак, який бігає полем????
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.05.2021 18:23
    +5
    dd dent, 28.05.2021 18:18
    Та пнх он ну в смысле не такой уж он и этакий
    Вот такой результат всегда, когда руководит какое то недоразумение....
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 17:58
    +5
    kirya178, 28.05.2021 17:51
    Мука Ротань будь мужиком уйди
    Зідан втратив під 10 міл.дол., але коли зрозумів що нічого вже не може дати команді подав у відставку, а то чудо, присосався ху...відірвеш.
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 28.05.2021 17:51
    +5
    Мука Ротань будь мужиком уйди
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 17:51
    +5
    Коеф на победу Украины в матче 19.95 к 1. Ротань иди нax
    Ссылка
    Людмила Павловська
      Людмила Павловська, 28.05.2021 19:02
    +4
    Ротань мавби повагу до українців. Вибачився і іди собі геть.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 18:45
    +4
    Кому ще потрібно програти, щоб Руслан(а) зрозуміла що з нього тренера не буде? Поважав його як він був футболістом, но зараз, навіть дивитись на нього не можу.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 28.05.2021 18:39
    +4
    не могу уже сдерживаться, ротань иди на х-й.
    Ссылка
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