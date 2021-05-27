Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз на матч Мемориала Лобановского

Этой игрой команды финишируют на Международном турнире памяти Валерия Лобановского

  • 27.05.2021 21:04
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Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз на матч Мемориала Лобановского
© УАФ. Павел Курбанов

В пятницу, 28 мая, молодежная сборная Украины проведет матч Международного турнира памяти Валерия Лобановского. В последней игре соревнований подопечные Руслана Ротаня сыграют со сборной Узбекистана. Напомним, что в этом году в мемориале принимают участие всего три команды, которые играют между собою в один круг, без полуфиналов и финала. Причиной изменения формата стал отказ от участия «молодежки» Туниса. 

Первый матч на турнире Лобановского был довольно сложным для команды Руслана Ротаня. Уже на старте поединка украинцы пропускали атаки соперника, и в итоге, на 17-й минуты был пропущенный гол. Казалось, в родных стенах украинские футболисты должны добавить, но взломать защиту Азербайджана не удалось, в итоге все завершилось поражением 0:1.

Как и ожидалось, обновленная молодежная сборная Украины страдает от несыгранности. Среди самых опытных в составе остались Мудрик, Сикан, Супряга и Батагов. 

О том, что команда не готова к противостояниям тактически отмечал и форвард сборной Даниил Сикан: «Не готовы еще, никто в команде не готов. Два дня назад собрались, до конца ничего не понимаем в тактике, ничего не могли показать», - говорил футболист.

До матча с Азербайджаном украинцы проводили контрольные матчи, которые завершились неудачно - поражение Болгарии (1:2), Словакии (2:3) и ничья с Узбекистаном (1:1). Даже скромная по футбольным меркам команда Узбекистана создала проблемы сборной Украины. На Мемориале Лобановского Узбекистан обыграл Азербайджан, что подтверждает нашу мысль. 

Отметим, что для победы на турнире сборную Украины устроит победа над Узбекистаном в два мяча. Таким образом, все в руках команды Руслана Ротаня. Но, как показывает практика, все будет очень непросто.

Ориентировочный состав:

Украина U-21: Моргун – Драмбаев, Бражко, Таловеров, Вивчаренко, Батагов, Литвиненко, Очеретько, Сикан, Мудрик, Супряга.

28 мая, пятница

Украина U-21 – Узбекистан U-21
Киев. Стадион имени Банникова. 18:00
УКРАИНА U-21 — УЗБЕКИСТАН U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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