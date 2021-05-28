УКРАИНА U21
0 : 2
Узбекистан U21
28.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РОТАНЬ: «Понятно, что были не готовы, но должно быть какое-то достоинство»

Сборная Украины U-21 заняли последнее место на Мемориале Лобановского

  • 28.05.2021 20:30
  • 2463 просмотра
  • 14 комментариев
РОТАНЬ: «Понятно, что были не готовы, но должно быть какое-то достоинство»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал выступление на Турнире Валерия Лобановского своих подопечных, которые уступили сборной Узбекистана U-21 (0:2) и в итоге заняли последнее третье место:

«Какие тут могут быть впечатления? Самая большая ошибка в том, что я настаивал на проведении турнира, а он мог не состояться. Мы хотели как можно лучше подготовиться, но, к сожалению, вызвали одних футболистов, а затем состоялась непонятная эпидемия травм. Мы собрались уже тем составом, которым смогли.

В общем после двух игр нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли в команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов как желание и характер. Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем только моя вина.

Я не могу оценить уровень соперников, поскольку команды находились на разной стадии готовности. Если я вызываю футболистов, то я в них уверен, верю в них. А все ошибки – мои.

Впереди у нас товарищеский матч в Турции. Нам сейчас надо восстановиться психологически, подготовиться к этому поединку. Что будет дальше – посмотрим».

Мемориал Лобановского 2021

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bonv
      bonv, 28.05.2021 21:22
    0
    Ти вже заяву на звільнення написав? Недотренер..
    Ссылка
    Александр Клименко
    online
      Александр Клименко, 28.05.2021 21:12
    0
    Достоинство? Руслан, ты серьёзно???
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 28.05.2021 20:57
    +4
    На Ротаня даже смотреть противно... как после такого не пойти в отставку?😡🤬
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 20:55
    +6
    Руслан, якщо у тебе залишилась якась капля гідності іди....., тебе вся країна просить. Візьми собі якийсь клуб у 2 лізі та на них став свої експерименти.
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 28.05.2021 20:54
    +5
    чей это позор пан Ротань?Наверно человека не умеющего готовть команду
    Ссылка
    Злобный Енот
      Злобный Енот, 28.05.2021 20:53
    +4
    Достоинство-ключевое слово, бывшего капитана, лидера, который теребит ю21 3 год)))
    Ссылка
    turist86
      turist86, 28.05.2021 20:52
    +6
    Меморіал Лобановського?
    Та Валерій Васильович у труні перевертається після такої ганьби
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 28.05.2021 20:49
    0
    Пора уже выгонять Ротаня 22, 10,5,7 50,7 % набрано очков!!!
    /
    При предыдущих двух тренерах суммарно было 45, 25, 11, 7 63,7 %
    (Сергей Ковалец 2012-2015 и Александр Головко 2015-2018).
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 28.05.2021 20:47
    +6
    Бєгі Ротань,бєгі......
    Ссылка
    Dalv
    online
      Dalv, 28.05.2021 20:44
    +7
    sport.ua организуйте сбор подписей на отставку Ротаня!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 28.05.2021 20:43
    +8
    Чувак, який злив рівень збірної до плінтусу, говорить про гідність?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 28.05.2021 20:41
    +9
    Ну от якщо в тебе хоть капля гідності залишилась, подай у відставку.
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 28.05.2021 20:36
    +5
    заявление по собственному и партбилет на стол! (с)
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.05.2021 20:35
    +8
    Если не готовы даже с убогими сборными играть это позор
    Ссылка
    VAD
      VAD, 28.05.2021 20:41
    +9
    Ну от якщо в тебе хоть капля гідності залишилась, подай у відставку.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 28.05.2021 20:43
    +8
    Чувак, який злив рівень збірної до плінтусу, говорить про гідність?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 28.05.2021 20:35
    +8
    Если не готовы даже с убогими сборными играть это позор
    Ссылка
    Dalv
    online
      Dalv, 28.05.2021 20:44
    +7
    sport.ua организуйте сбор подписей на отставку Ротаня!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 20:55
    +6
    Руслан, якщо у тебе залишилась якась капля гідності іди....., тебе вся країна просить. Візьми собі якийсь клуб у 2 лізі та на них став свої експерименти.
    Ссылка
    turist86
      turist86, 28.05.2021 20:52
    +6
    Меморіал Лобановського?
    Та Валерій Васильович у труні перевертається після такої ганьби
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 28.05.2021 20:47
    +6
    Бєгі Ротань,бєгі......
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 28.05.2021 20:54
    +5
    чей это позор пан Ротань?Наверно человека не умеющего готовть команду
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 28.05.2021 20:36
    +5
    заявление по собственному и партбилет на стол! (с)
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 28.05.2021 20:57
    +4
    На Ротаня даже смотреть противно... как после такого не пойти в отставку?😡🤬
    Ссылка
    Злобный Енот
      Злобный Енот, 28.05.2021 20:53
    +4
    Достоинство-ключевое слово, бывшего капитана, лидера, который теребит ю21 3 год)))
    Ссылка
    bonv
      bonv, 28.05.2021 21:22
    0
    Ти вже заяву на звільнення написав? Недотренер..
    Ссылка
    Александр Клименко
    online
      Александр Клименко, 28.05.2021 21:12
    0
    Достоинство? Руслан, ты серьёзно???
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 28.05.2021 20:49
    0
    Пора уже выгонять Ротаня 22, 10,5,7 50,7 % набрано очков!!!
    /
    При предыдущих двух тренерах суммарно было 45, 25, 11, 7 63,7 %
    (Сергей Ковалец 2012-2015 и Александр Головко 2015-2018).
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности