РОТАНЬ: «Понятно, что были не готовы, но должно быть какое-то достоинство»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал выступление на Турнире Валерия Лобановского своих подопечных, которые уступили сборной Узбекистана U-21 (0:2) и в итоге заняли последнее третье место:

«Какие тут могут быть впечатления? Самая большая ошибка в том, что я настаивал на проведении турнира, а он мог не состояться. Мы хотели как можно лучше подготовиться, но, к сожалению, вызвали одних футболистов, а затем состоялась непонятная эпидемия травм. Мы собрались уже тем составом, которым смогли.

В общем после двух игр нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли в команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов как желание и характер. Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем только моя вина.

Я не могу оценить уровень соперников, поскольку команды находились на разной стадии готовности. Если я вызываю футболистов, то я в них уверен, верю в них. А все ошибки – мои.

Впереди у нас товарищеский матч в Турции. Нам сейчас надо восстановиться психологически, подготовиться к этому поединку. Что будет дальше – посмотрим».

Мемориал Лобановского 2021