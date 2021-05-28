УКРАИНА U21

В пятницу, 28-го мая, состоялся поединок Турнира Валерия Лобановского, в котором сражались Украина U-21 и Узбекистан U-21.
Турнир Валерия Лобановского.
Украина U-21 – Узбекистан - 0:2
Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63
Гол Жалолиддинова
Лучшие моменты первого тайма
Гол Норчаева
Лучшие моменты второго тайма
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Источник — Sport.ua
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