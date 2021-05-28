Минай в пролете: Десна и Ингулец получили аттестаты УПЛ вслед за Олимпиком

Похоже, закарпатский клуб не сможет остаться в элитном дивизионе

  • 28.05.2021 13:56
  • 3175 просмотров
  • 4 комментария
Минай в пролете: Десна и Ингулец получили аттестаты УПЛ вслед за Олимпиком
© ФК Ингулец

Аттестационная комиссия УАФ все же допустила к участию в чемпионате УПЛ не только донецкий «Олимпик», но и черниговскую «Десну» и «Ингулец» из Петрово. Все клубы в целом устранили недочеты, из-за которых они могли не получить аттестат.

Что касается будущего «Олимпика», по словам президента клуба Владислава Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июля.

Таким образом, если «Олимпик» не решит сняться с чемпионата, то «Минай», который заявлял о готовности заменить дончан, все-таки не сможет остаться в элитном дивизионе.

Новый чемпионат Украины в Премьер-лиге стартует 25 июля, на следующий день после проведения встречи за Суперкубок Украины. Элитный дивизион будет представлен 16 командами.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.05.2021 15:17
    0
    Струхнули мошенники в УАФ... Но есть еще время для маневра. Может утрамбуют Гельзина, чтобы он снял команду с чемпионата, за соответствующие преференции в отношении его самого. Вариантов много....Подождем.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.05.2021 14:27
    +1
    Циганик в шоці!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 28.05.2021 14:13
    0
    Досвидание,халявы не будет!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 28.05.2021 14:07
    0
    Облом
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.05.2021 14:27
    +1
    Циганик в шоці!
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.05.2021 15:17
    0
    Струхнули мошенники в УАФ... Но есть еще время для маневра. Может утрамбуют Гельзина, чтобы он снял команду с чемпионата, за соответствующие преференции в отношении его самого. Вариантов много....Подождем.
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 28.05.2021 14:13
    0
    Досвидание,халявы не будет!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 28.05.2021 14:07
    0
    Облом
    Ссылка
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