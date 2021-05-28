Минай в пролете: Десна и Ингулец получили аттестаты УПЛ вслед за Олимпиком

Аттестационная комиссия УАФ все же допустила к участию в чемпионате УПЛ не только донецкий «Олимпик», но и черниговскую «Десну» и «Ингулец» из Петрово. Все клубы в целом устранили недочеты, из-за которых они могли не получить аттестат.
Что касается будущего «Олимпика», по словам президента клуба Владислава Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июля.
Таким образом, если «Олимпик» не решит сняться с чемпионата, то «Минай», который заявлял о готовности заменить дончан, все-таки не сможет остаться в элитном дивизионе.
Новый чемпионат Украины в Премьер-лиге стартует 25 июля, на следующий день после проведения встречи за Суперкубок Украины. Элитный дивизион будет представлен 16 командами.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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