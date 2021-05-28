ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик получил аттестат на сезон УПЛ 2021/22

Клуб планирует участвовать в чемпионате Украины

  • 28.05.2021 12:58
  • 1617 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик получил аттестат на сезон УПЛ 2021/22
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Официальный сайт «Олимпика» проинформировал о том, что Комитет УАФ по аттестации дал клубу разрешение участвовать в сезоне УПЛ 2021/22.

Ранее была информация о том, что «Олимпик» может не получить аттестат на новый чемпионат.

Судя по всему, клуб продолжит существование. Президент «Олимпика» Владислав Гельзин не исключал, что может перестать финансировать команду после того, как получил от УАФ дисквалификацию на 5 лет.

Команда Романа Санжара намерена вернуться к работе 14 июня.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.05.2021 13:44
    +1
    Де експерт кривозубий інсайдер Циганик?!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.05.2021 13:23
    -1
    ... а смисл? Хоча, що Минай, що Олімпік... Скоро ФК Ужгород вийде на заміну!
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 28.05.2021 13:17
    -1
    Ну славтегосподи. Циганык пустобрех, как всегда, оказался. Минай, гудбай.
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 28.05.2021 13:17
    +1
    это хорошо! Ну а Гельзину можно было просто впаять большой штраф и все
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 28.05.2021 13:10
    +4
    Ура 🤗🤗🤗
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 28.05.2021 13:10
    +4
    Ура 🤗🤗🤗
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.05.2021 13:44
    +1
    Де експерт кривозубий інсайдер Циганик?!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 28.05.2021 13:17
    +1
    это хорошо! Ну а Гельзину можно было просто впаять большой штраф и все
    Ссылка
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