ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик получил аттестат на сезон УПЛ 2021/22

Официальный сайт «Олимпика» проинформировал о том, что Комитет УАФ по аттестации дал клубу разрешение участвовать в сезоне УПЛ 2021/22.

Ранее была информация о том, что «Олимпик» может не получить аттестат на новый чемпионат.

Судя по всему, клуб продолжит существование. Президент «Олимпика» Владислав Гельзин не исключал, что может перестать финансировать команду после того, как получил от УАФ дисквалификацию на 5 лет.

Команда Романа Санжара намерена вернуться к работе 14 июня.