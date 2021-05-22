Владислав ГЕЛЬЗИН: «Сам решу, заниматься ли мне футболом»

Президент «Олимпика» - о своей дисквалификации

  • 22.05.2021 14:47
  • 817 просмотров
  • 4 комментария
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Сам решу, заниматься ли мне футболом»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал решение КДК УАФ дисквалифицировать его на пять лет:

– Отреагировал по-философски. Это не они меня дисквалифицировали. Я сам буду принимать решение – заниматься мне дальше футболом или нет. А этими методами они показывают всему украинскому футболу, мол, попробуйте еще что-то сказать.

Если всех такое устраивает, то пускай. А меня дальше такое не устраивает. Мне есть куда потратить деньги. За свои деньги должен нервничать и переживать. Мы потеряли свой родной город, но футбол не бросили, а продолжили его развивать, вкладывали в него сердце и душу.

А то, что сейчас твориться в УАФ, на голову не налазит. Поэтому я сам буду принимать решения – уйти или продолжать. Я не хочу находиться в таком футболе, где судейство решает, будете вы на грани вылета или на грани попадания в еврокубки. 

– Будете ли вы подавать апелляцию в CAS и что будет с «Олимпиком»?
– Еще не принял решения до конца. В начале следующей недели будем понимать, что делать. Сейчас есть состояние разочарования. Нет ощущения злости или мести. Просто пустота внутри и больше нет эмоций.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Lev17.
    online
      Lev17., 22.05.2021 15:16
    +1
    УАФ должна помогать клубам, а не уничтожать их.
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    keegan
    online
      keegan, 22.05.2021 15:15
    0
    Считай нет ещё одного клуба, что опять 37 год?
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    PETP0
    online
      PETP0, 22.05.2021 15:00
    -1
    Я правильно понимаю, что чувак набив бабла на крышевании бабла на ларьках на остановках теперь пытается это бабло отмыть на футболе еще и истерит?
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 22.05.2021 14:59
    -1
    "спробуйте ще щось сказати" - це невірний принцип для УАФ. Але треба ДУМАТИ! що казати і як! Тим більш президенту ФК.
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    Lev17.
    online
      Lev17., 22.05.2021 15:16
    +1
    УАФ должна помогать клубам, а не уничтожать их.
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    keegan
    online
      keegan, 22.05.2021 15:15
    0
    Считай нет ещё одного клуба, что опять 37 год?
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