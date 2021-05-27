Минай ждет решения ситуации с Олимпиком

Закарпатский «Минай», который занял последнее место в УПЛ в сезоне 2020/2021, вполне может продолжить выступления в элитном дивизионе.

В «Минае» внимательно следят за ситуацией с «Олимпиком», у которого возникли серьезные проблемы с получением аттестата, дающего право выступать в чемпионате УПЛ.

В случае, если «Олимпику» запретят соревноваться в классе сильнейших, то «Mинай», вылетевший в Первую лигу, готов заменить дончан в УПЛ.

После встречи с клубным руководством в «Mинае» продолжит работать Михаил Кополовец, но пока еще не решено, на какой именно должности. В начале июня должна появиться конкретика и с новым главным тренером. Многое будет зависеть от того, в какой лиге будет выступать в новом сезоне закарпатский клуб.