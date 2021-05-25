Источник: Олимпик прекратит свое существование. Известна главная причина

Донецкий «Олимпик», как и сообщалось ранее, может исчезнуть с футбольной карты Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Разговоры о том, что гельзинский «Олимпик» тихо прекратит своё существование – неспроста. И дело не только в 5-летней дисквалификации президента клуба, ведь есть миллион и один способ уклониться от сей повинности (Козловский и Собуцкий в помощь). Здесь глубже. Все киевские годы существования большую часть денег Владу давал его давний друг Александр Тесленко, владелец одиозного и скандального донецкого «Альткома», вдоволь исполосовавший госбюджет на объектах Евро-2012. У Тесленко вот уже 2 месяца серьёзные проблемы с НАБУ и решение их потребует таких же серьезных затрат (в нашей стране дела закрываются недешево). И лишних тесленковских денег Владу в этом сезоне не видать.
Провалены также переговоры с Parimatch. Те готовы лишь на выплату трети прошлогодней суммы. В сухом остатке – всё вышеизложенное уверенно ведёт к закрытию проекта «Олимпик». Хотя УАФ готова поддержать клуб», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в УПЛ может остаться «Минай».
Источник — Telegram
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Возможно и Львов.
Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
Возможно и Львов.
Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
Может ли "Минай" остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация действительно ширится на уровне разговоров - не более. У самого "Миная" проходит очень туманные перспективы существования.
Инвестиций из Венгрии не будет. Кишварда не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК "Ужгород", - написал в своем Twitter Бурбас.
Теперь понятно почему гельзин наехал на судей.
Возможно и Львов.
Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
Возможно и Львов.
Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
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