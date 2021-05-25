Источник: Олимпик прекратит свое существование. Известна главная причина

Донецкий «Олимпик», как и сообщалось ранее, может исчезнуть с футбольной карты Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Разговоры о том, что гельзинский «Олимпик» тихо прекратит своё существование – неспроста. И дело не только в 5-летней дисквалификации президента клуба, ведь есть миллион и один способ уклониться от сей повинности (Козловский и Собуцкий в помощь). Здесь глубже. Все киевские годы существования большую часть денег Владу давал его давний друг Александр Тесленко, владелец одиозного и скандального донецкого «Альткома», вдоволь исполосовавший госбюджет на объектах Евро-2012. У Тесленко вот уже 2 месяца серьёзные проблемы с НАБУ и решение их потребует таких же серьезных затрат (в нашей стране дела закрываются недешево). И лишних тесленковских денег Владу в этом сезоне не видать.



Провалены также переговоры с Parimatch. Те готовы лишь на выплату трети прошлогодней суммы. В сухом остатке – всё вышеизложенное уверенно ведёт к закрытию проекта «Олимпик». Хотя УАФ готова поддержать клуб», – сказано в сообщении.



Ранее сообщалось, что в УПЛ может остаться «Минай».