Источник: Олимпик прекратит свое существование. Известна главная причина

Все дело в финансах, а не в дисквалификации Гельзина

  • 25.05.2021 14:23
  • 5173 просмотра
  • 11 комментариев
Источник: Олимпик прекратит свое существование. Известна главная причина
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Донецкий «Олимпик», как и сообщалось ранее, может исчезнуть с футбольной карты Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».  
 
«Разговоры о том, что гельзинский «Олимпик» тихо прекратит своё существование – неспроста. И дело не только в 5-летней дисквалификации президента клуба, ведь есть миллион и один способ уклониться от сей повинности (Козловский и Собуцкий в помощь). Здесь глубже. Все киевские годы существования большую часть денег Владу давал его давний друг Александр Тесленко, владелец одиозного и скандального донецкого «Альткома», вдоволь исполосовавший госбюджет на объектах Евро-2012. У Тесленко вот уже 2 месяца серьёзные проблемы с НАБУ и решение их потребует таких же серьезных затрат (в нашей стране дела закрываются недешево). И лишних тесленковских денег Владу в этом сезоне не видать. 
 
Провалены также переговоры с Parimatch. Те готовы лишь на выплату трети прошлогодней суммы. В сухом остатке – всё вышеизложенное уверенно ведёт к закрытию проекта «Олимпик». Хотя УАФ готова поддержать клуб», – сказано в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что в УПЛ может остаться «Минай».

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Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.05.2021 15:15
    +2
    Я тут послухав одного фахівця, який має дуже дружні стосунки з деякими працівниками УАФ, так по його інформації, будут прибирати з ПЛ Інгулець, цю команду чомусь дуже не хоче павелка та костюченко (граната, яка зірвалася в офісі Поворознюка з'явилася там не випадково), мабуть тому, що Поворознюк принципово не хоче спонсорувати функціонерів УАФ, по чуткам - це по 5 тисяч зелених кожного місяця деяким шісткам павелки.
    Ссылка
    vasya44
    online
      vasya44, 25.05.2021 14:54
    +2
    Основным доходом клубов в Украине есть блядская контора
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.05.2021 14:50
    -4
    Trasher311987, 25.05.2021 14:41
    Логично.
    Возможно и Львов.
    Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
    Х.......й тобі взад!
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.05.2021 14:49
    -1
    Trasher311987, 25.05.2021 14:41
    Логично.
    Возможно и Львов.
    Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
    "Под угрозой допуска к УПЛ следующего сезона не только "Олимпик", у которого действительно сложная, фактически безвыходная ситуация. У аттестационного комитета вопрос еще до двух клубов - "Десны" и "Ингульца".
    Может ли "Минай" остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация действительно ширится на уровне разговоров - не более. У самого "Миная" проходит очень туманные перспективы существования.
    Инвестиций из Венгрии не будет. Кишварда не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК "Ужгород", - написал в своем Twitter Бурбас.
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    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 25.05.2021 14:47
    -3
    Очередная игрушка прекратит существование.
    Теперь понятно почему гельзин наехал на судей.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 14:41
    0
    Логично.
    Возможно и Львов.
    Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 25.05.2021 14:36
    0
    DKTheBest2, 25.05.2021 14:32
    А Гельзіну донецькі земляки підісрали.
    А ибо нефиг рот открывать когда в ворота ШД отменяют чистые голы, показательно выпороли что-бы другим неповадно было...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 14:35
    -1
    Всем плевать.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.05.2021 14:34
    +3
    В принципі, давно була зрозуміло, що "Олімпік" рано чи пізно припинить існуваня. Це команда абсолютна подібна до в Бозі спочилих штучних забаганок спонсора "Металурга" та "Арсеналу", в яких ні кола, ні двора, ні вболівальника. І якщо не сьогодні, то через рік чи два це однаково станеться.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.05.2021 14:33
    +3
    Жаль, но такова судьба наших небольших клубов УПЛ
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.05.2021 14:32
    0
    А Гельзіну донецькі земляки підісрали.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.05.2021 14:34
    +3
    В принципі, давно була зрозуміло, що "Олімпік" рано чи пізно припинить існуваня. Це команда абсолютна подібна до в Бозі спочилих штучних забаганок спонсора "Металурга" та "Арсеналу", в яких ні кола, ні двора, ні вболівальника. І якщо не сьогодні, то через рік чи два це однаково станеться.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.05.2021 14:33
    +3
    Жаль, но такова судьба наших небольших клубов УПЛ
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.05.2021 15:15
    +2
    Я тут послухав одного фахівця, який має дуже дружні стосунки з деякими працівниками УАФ, так по його інформації, будут прибирати з ПЛ Інгулець, цю команду чомусь дуже не хоче павелка та костюченко (граната, яка зірвалася в офісі Поворознюка з'явилася там не випадково), мабуть тому, що Поворознюк принципово не хоче спонсорувати функціонерів УАФ, по чуткам - це по 5 тисяч зелених кожного місяця деяким шісткам павелки.
    Ссылка
    vasya44
    online
      vasya44, 25.05.2021 14:54
    +2
    Основным доходом клубов в Украине есть блядская контора
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 14:41
    0
    Логично.
    Возможно и Львов.
    Потому что когда команда говорит нам помогли премиальные за победу над Шахтером это печально.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 25.05.2021 14:36
    0
    DKTheBest2, 25.05.2021 14:32
    А Гельзіну донецькі земляки підісрали.
    А ибо нефиг рот открывать когда в ворота ШД отменяют чистые голы, показательно выпороли что-бы другим неповадно было...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.05.2021 14:32
    0
    А Гельзіну донецькі земляки підісрали.
    Ссылка
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