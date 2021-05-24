Клуб УПЛ на грани исчезновения. Журналист рассказал инсайд от президента

Игорь Цыганык не исключает, что «Олимпик» исчезнет с футбольной карты

  • 24.05.2021 22:12
  • 2524 просмотра
  • 3 комментария
Клуб УПЛ на грани исчезновения. Журналист рассказал инсайд от президента
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE рассказал, что один из клубов УПЛ может исчезнуть с футбольной карты:

«Я не исключаю вариант, что «Олимпик» исчезнет. Сложная ситуация. У нас были разные ситуации с Владиславом Гельзиным.

По поводу дисквалификации. Я против того, чтобы были матюки. Я против того, чтобы президенты клубов заходили в раздевалку к арбитрам. 5 лет – это входной билет, это за то, что президент заходит в раздевалку. Если дать ему меньше, то все футболисты и тренеры начнут думать, что так можно делать. И они начнут бегать по тем раздевалках и гонять арбитров. Это будет хаос.

Последний раз, когда я общался с Гельзиным, месяц назад, он говорил, что вполне возможна история, при которой он не будет дальше поддерживать «Олимпик» ни финансово, ни иным образом. Но сейчас другого выхода нет».

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Источник — Циганик LIVE

(11 голосов)

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Комментарии
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 24.05.2021 22:35
    +1
    Кто посмел назвать Цыганыка журналистом?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 22:27
    +3
    Да и с Александрией тоже непонятки
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 24.05.2021 22:26
    +1
    Мільйони фанатів Олімпіка зараз в шоці
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 22:27
    +3
    Да и с Александрией тоже непонятки
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 24.05.2021 22:35
    +1
    Кто посмел назвать Цыганыка журналистом?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 24.05.2021 22:26
    +1
    Мільйони фанатів Олімпіка зараз в шоці
    Ссылка
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