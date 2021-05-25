Минай может остаться в УПЛ. Трем клубам отказывают в аттестации

У закарпатской команды есть хорошие шансы сохранить место в высшей лиге чемпионата Украины

  • 25.05.2021 10:18
  • 2026 просмотров
  • 3 комментария
Минай может остаться в УПЛ. Трем клубам отказывают в аттестации
© ФК Минай

Закарпатский футбольный клуб «Минай», который в минувшем сезоне занял последнее место в чемпионате Украины, может остаться в УПЛ.

«Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! «Минай» — главный фаворит на получение путевки в... УПЛ! Команда из Закарпатья скорее всего вернется/останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. «Минаю» сообщили, что они первые на очереди.

Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ пока категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?..» — написал спортивный журналист Олег Ящук.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 10:53
    0
    самая лучшая федерация в мире.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 25.05.2021 10:51
    0
    Днище
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 25.05.2021 10:50
    +1
    Олімпік то ясно. А ще 2 то хто? ФеКа Львів?
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 25.05.2021 10:50
    +1
    Олімпік то ясно. А ще 2 то хто? ФеКа Львів?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 10:53
    0
    самая лучшая федерация в мире.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 25.05.2021 10:51
    0
    Днище
    Ссылка
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