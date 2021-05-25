Минай может остаться в УПЛ. Трем клубам отказывают в аттестации

Закарпатский футбольный клуб «Минай», который в минувшем сезоне занял последнее место в чемпионате Украины, может остаться в УПЛ.

«Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! «Минай» — главный фаворит на получение путевки в... УПЛ! Команда из Закарпатья скорее всего вернется/останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. «Минаю» сообщили, что они первые на очереди.

Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ пока категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?..» — написал спортивный журналист Олег Ящук.