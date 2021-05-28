Признаки алкогольного опьянения. В Киеве патрульные остановили авто Шевчука

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, патрульные остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук.

У футболиста были признаки алкогольного опьянения. Однако тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же начал толкать патрульных.

Полицейские надели на него наручники и задержали. Футболист выдвинул свою версию случившегося: якобы его слили друзья из «Шахтера».