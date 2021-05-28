Признаки алкогольного опьянения. В Киеве патрульные остановили авто Шевчука

Полицейские надели на бывшего игрока «Шахтера» наручники и задержали

  • 28.05.2021 23:30
  • 6056 просмотров
  • 100 комментариев
Признаки алкогольного опьянения. В Киеве патрульные остановили авто Шевчука
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, патрульные остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук.

У футболиста были признаки алкогольного опьянения. Однако тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же  начал толкать патрульных.

Полицейские надели на него наручники и задержали. Футболист выдвинул свою версию случившегося: якобы его слили друзья из «Шахтера».

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(8 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 29.05.2021 00:26
    0
    Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:22
    не в сраку,а випивши норму,там раз на рік на днюху,чи на Пасху
    Чоловіче, ти або слабоадекватний, або живеш в Ірландії, де дозволено 0.8 проміле. Для тих хто "в танку" повідомляю, що є така штука, яка називається ТАКСІ, коли випив - найдешевший варіант потрапити додому!!!!
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 29.05.2021 00:26
    -1
    Это же очевидно: каждый киевский патрульный ясен пень болеет за Шахтёр, так что не удивительно, ДК ни о чём
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 29.05.2021 00:25
    +2
    Може Шевчуку памперси підігнати?Хай сциться.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 00:25
    +2
    Cityzen83, 29.05.2021 00:23
    "Ну дай пописать" орал Тайсон выбивавшем двери туалет сырне и Каштру
    ахаххахахахахаххахахахпхаххп
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 29.05.2021 00:24
    +5
    Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:22
    не в сраку,а випивши норму,там раз на рік на днюху,чи на Пасху
    Какую норму, д...ил? У нормальных людей правило - выпил, за руль не садись. Ты ненормальный, а потенциальный убийца. Я даже после 1/3 стакана вина за руль не сажусь.
    Ссылка
    AntBo
      AntBo, 29.05.2021 00:24
    +4
    Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:20
    ебальник закрой,я пишу то что думаю,а не оскорблял никого
    Дядя, твое существование - это уже оскорбление, так как вполне спокойно рассказывать «я когда еду пьяный...» - это уже признак проблем с восприятием мира и ценности человеческой жизни. Мусор
    Ссылка
    VAD
      VAD, 29.05.2021 00:23
    0
    umnuy2, 29.05.2021 00:21
    ибо некуй на цыганыка трындеть
    Вот кто слил
    Ссылка
    VAD
      VAD, 29.05.2021 00:23
    +2
    один капитан никак не мог просраться, этот обоссался.... что дальше?
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 29.05.2021 00:23
    +5
    FatalisTUA, 29.05.2021 00:19
    Один в туалеті ховався, інший ледве не обіссявся..))
    "Ну дай пописать" орал Тайсон выбивавшем двери туалет сырне и Каштру
    Ссылка
    Андрей Мороз
    online
      Андрей Мороз, 29.05.2021 00:23
    +4
    Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:20
    ебальник закрой,я пишу то что думаю,а не оскорблял никого
    Тут такое дело, что адекватные люди за руль пьяными в любой степени не садятся, по-этому твои комментарии обречены на такую популярность...
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 00:22
    +5
    днонецкие уже не знают как им обсыраться. Валите из Киева на свою лугандонию!!!! Там ваш дом!!!!!!
    Ссылка
    Михайло Мардзінський
      Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:22
    -6
    Vbolivalnyk-Peter, 29.05.2021 00:16
    Ти реально так думаєш, чи це сарказм? Що мається на увазі під :"но вешать всех собак тоже как-то нехорошо,не знаю,может он уверен,что нормально доедет..."? Ти що вважаєш, що будучи в сраку п'яним, але маючу чуйку, що доїдеш - можна без проблем сідати за кермо? Напиши будь ласка кудою ти їздиш - щоб оминати ті вулиці....
    не в сраку,а випивши норму,там раз на рік на днюху,чи на Пасху
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 29.05.2021 00:21
    +3
    ибо некуй на цыганыка трындеть
    Ссылка
    Михайло Мардзінський
      Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:20
    -8
    AntBo, 29.05.2021 00:16
    Ясно-понятно, такой же ублюдок синий за рулем, так бы сразу и написал, а то время зря потратил на разговоры с мусором. Ну что же, могу только пожелать повстречать такого же, как ты, «на 10 км/час».
    ебальник закрой,я пишу то что думаю,а не оскорблял никого
    Ссылка
    turist86
      turist86, 29.05.2021 00:19
    +2
    Сказать по-нашему, мы выпили немного,
    Не вру, ей-Богу, скажи, Серега!
    И если б водку гнать не из опилок,
    То что б нам было с пять бутылок.
    Вторую пили близ прилавка в закуточке,
    Но это были еще цветочки,
    Потом в скверу, где детские грибочки,
    Потом... Не помню, дошел до точки.
    Еще б, я пил из горлышка с устатку и не емши,
    Но я, как стекло был, то есть, остекленевший.
    Ну а когда коляска подкатила,
    Тогда в нас было семьсот на рыло.
    Но если я кого ругал, карайте строго,
    Но это вряд ли, скажи, Серега!
    А что упал - так то от помутненья,
    Орал не с горя, от отупенья.
    Приятно все ж таки, что нас тут уважают,
    Гляди, подвозят, Серега, гляди, сажают.
    Разбудит утром не петух, прокукарекав,
    Сержант поднимет, как человеков.
    https://www.youtube.com/watch?v=bupKLAFfAOA Высоцкий - Милицейский протокол
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 29.05.2021 00:19
    +5
    Один в туалеті ховався, інший ледве не обіссявся..))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 29.05.2021 00:19
    +3
    ... Хлопці, покличе Рината - я хочу пісяти..." ....
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    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 00:18
    +4
    Кстати сдал алкаша небось Васька Кобин , понял что после его " блестящей" тренерской картеры светит ему только место " эксперта" на клубном канале шахтера .
    Вот и начал себе рассчищать путь от конкурентов
    Ссылка
    Михайло Мардзінський
      Михайло Мардзінський, 29.05.2021 00:18
    -10
    Андрей Мороз, 29.05.2021 00:15
    Сможешь в темное время пьяным увидеть упавшего в черном человека, которого к примеру схватил инсульт на пешеходном переходе, а ехать будешь 10 км в ч, по факту такой же нарушитель...
    Я не говорю в стельку пьяным, а выпившим,так можно и трезвым не увидеть,тут большая разница,я ж не о том говорю
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 00:17
    +5
    Вссався родной шахтёёёёёёёёр!!!!
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 28.05.2021 23:48
    +17
    Ухахаха одно место в великом футболе освободилось.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 23:38
    +14
    Капец , ещё набуханных гастролеров нам не хватало в Киеве .
    Этот ринату тоже звонил ?
    Небось же намеченная процедура уже
    Как минимум третий раз такое в шахтёре
    Ссылка
    Sergey RockStar
      Sergey RockStar, 28.05.2021 23:33
    +13
    Ну так пятница - от Леона домой ехал)) Слава, что ты сделал?
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 28.05.2021 23:49
    +12
    Каже: Ну дай попісяти... Ну це яким потрібно бути безвідповідальним поху....істом, щоб в такому стані сідати за кермо і наражати на небезпеку людей що його оточують.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 00:08
    +11
    Alexey Antonenko, 29.05.2021 00:06
    Он просто спешил пописать. Понять и простить
    В воскресенье Денисов в Великом футболе : -" Полицейские подло атаковали нашел эксперта, когда тот хотел справить нужду в своем автомобиле . От такого произвола у Шевчука пропал дал речи , а после начал заплетаться язык ! НИЗАБУДИМ НИПРАСТИМ!
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 28.05.2021 23:43
    +11
    Він Циганика обсирав, а сам нащо схожий?!!!!!!!!! Тобі ще до Циганика далеко братися!!!!!!!!! Бухий в какашку!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 28.05.2021 23:35
    +11
    Звони Ринату, Слава.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.05.2021 00:12
    +10
    Бидло ти, Шевчук! Чмо останнє!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 23:39
    +10
    «Ну, дай пописять» Теперь ждем как это прокомментирует Цыганник. Игорь ждем!
    Ссылка
    István István
      István István, 29.05.2021 00:14
    +9
    Випив і за кермо ?
    Невже не може таксі викликати ?
    За таке треба садити незважаючи на автомобіль, зв'язки, ринати і палкіни
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 29.05.2021 00:13
    +9
    Короче, Сявку мы ближайший год не увидим нигде, так опозориться надо ещё уметь. Возможно потом, когда все забудется и возьмут куда то ассистентом ассистента. Придется Порше продавать, безработный дядька остался. " Ну дай пописать" на всю жизнь приклеится.
    Ссылка
    Андрей Мороз
    online
      Андрей Мороз, 29.05.2021 00:03
    +9
    Михайло Мардзінський, 28.05.2021 23:55
    Наша хвороба,обговорювати всіх і осуджувати,ну напився на святі,що тепер,розстріляти його,глупість його в тому,що сів за кермо,тут треба відомих людей не штрафувати,а забрати права на рік,а так напився та й все,велика подія!
    Сбило б это существо кого то из твоих родных - по другому б запел
    Сел пьяным за руль - 10-ку отсидел. Единственный выход
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 28.05.2021 23:46
    +9
    "Писающий мальчик."..позорище
    Ссылка
    Александр Гриненко
      Александр Гриненко, 28.05.2021 23:38
    +9
    Настоящий шахтер.😀
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 23:35
    +9
    Ахха. Ну что кроты? Как вам? Как по мне у него белка. Иисуса играть хотел, поди, разулся
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 00:09
    +8
    Dukalis12, 29.05.2021 00:07
    И это, как для меня, самый адекватный "эксперт" в "Великом футболе"
    Это сборище днонецкого быдла, которое осело в Киеве.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 23:53
    +8
    Сергей Палкин: «В это трансферное окно могут быть сюрпризы от «Шахтера
    ————
    Это первый сюрприз уже пошёл , я так понимаю ?
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 28.05.2021 23:46
    +8
    Так дали таки Славе пописять или как?
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 28.05.2021 23:44
    +8
    khatskevich_bog, 28.05.2021 23:39
    «Ну, дай пописять» Теперь ждем как это прокомментирует Цыганник. Игорь ждем!
    Ждем як прокоментує Денисов
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 23:41
    +8
    Зато эта ветка будет чиста от бурбасят, здесь их днём с огнём не сыщешь .
    Так сказать получится зарисовка идеального Спорт ЮА .
    Ссылка
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