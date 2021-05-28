Признаки алкогольного опьянения. В Киеве патрульные остановили авто Шевчука

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, патрульные остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук.
У футболиста были признаки алкогольного опьянения. Однако тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же начал толкать патрульных.
Полицейские надели на него наручники и задержали. Футболист выдвинул свою версию случившегося: якобы его слили друзья из «Шахтера».
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Источник — Instagram
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Не вру, ей-Богу, скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с пять бутылок.
Вторую пили близ прилавка в закуточке,
Но это были еще цветочки,
Потом в скверу, где детские грибочки,
Потом... Не помню, дошел до точки.
Еще б, я пил из горлышка с устатку и не емши,
Но я, как стекло был, то есть, остекленевший.
Ну а когда коляска подкатила,
Тогда в нас было семьсот на рыло.
Но если я кого ругал, карайте строго,
Но это вряд ли, скажи, Серега!
А что упал - так то от помутненья,
Орал не с горя, от отупенья.
Приятно все ж таки, что нас тут уважают,
Гляди, подвозят, Серега, гляди, сажают.
Разбудит утром не петух, прокукарекав,
Сержант поднимет, как человеков.
https://www.youtube.com/watch?v=bupKLAFfAOA Высоцкий - Милицейский протокол
Вот и начал себе рассчищать путь от конкурентов
Этот ринату тоже звонил ?
Небось же намеченная процедура уже
Как минимум третий раз такое в шахтёре
Невже не може таксі викликати ?
За таке треба садити незважаючи на автомобіль, зв'язки, ринати і палкіни
Сел пьяным за руль - 10-ку отсидел. Единственный выход
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Это первый сюрприз уже пошёл , я так понимаю ?
Так сказать получится зарисовка идеального Спорт ЮА .
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