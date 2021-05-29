ВИДЕО. Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие Шахтера

Шевчук попал на видео, выложенное журналистом Романом Бебехом

  • 29.05.2021 01:55
  • 1203 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие Шахтера
© YouTube. Задержание Шевчука

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук вечером 28 мая был задержан патрульной полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

Как оказалось, Шевчук принимал участие в праздновании 85-летия «Шахтера». Очевидно, экс-футболист «горняков» возвращался с этого мероприятия.

Шевчук попал на видео празднования, выложенное в stories Instagram журналистом Романом Бебехом.

«Шевчук максимально активный», – прокомментировал видео его автор. Кроме того, после инцидента Бебех удалил из Instagram еще несколько stories, на которых Шевчук вел себя неадекватно.

 

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Fangold
      Fangold, 29.05.2021 02:46
    +1
    А шо каже Бурбаззз? Який в нього був інсайд?
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 29.05.2021 02:35
    +2
    Столько косить бабла и зажать на такси. Феерический
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 29.05.2021 02:25
    -1
    Слава,захотел славы
    Ссылка
    VAD
      VAD, 29.05.2021 02:18
    +2
    Ясно одно, пописять ему там не дали....
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 29.05.2021 02:15
    0
    еше и по итальянски щебечет что то...он к Де Дзерби в помощники просится шоле?
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 29.05.2021 02:13
    +1
    Так он уже здесь ушатанный, "все все, тихо тихо"
    и все это на фоне музыки "слався родной Шахтер"
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 29.05.2021 02:11
    -6
    Молодец, че.
    Вот за руль только сам после сел зря.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 29.05.2021 02:35
    +2
    Столько косить бабла и зажать на такси. Феерический
    Ссылка
    VAD
      VAD, 29.05.2021 02:18
    +2
    Ясно одно, пописять ему там не дали....
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 29.05.2021 02:46
    +1
    А шо каже Бурбаззз? Який в нього був інсайд?
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 29.05.2021 02:13
    +1
    Так он уже здесь ушатанный, "все все, тихо тихо"
    и все это на фоне музыки "слався родной Шахтер"
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 29.05.2021 02:15
    0
    еше и по итальянски щебечет что то...он к Де Дзерби в помощники просится шоле?
    Ссылка
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