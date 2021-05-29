ВИДЕО. Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие Шахтера

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук вечером 28 мая был задержан патрульной полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, Шевчук принимал участие в праздновании 85-летия «Шахтера». Очевидно, экс-футболист «горняков» возвращался с этого мероприятия.

Шевчук попал на видео празднования, выложенное в stories Instagram журналистом Романом Бебехом.

«Шевчук максимально активный», – прокомментировал видео его автор. Кроме того, после инцидента Бебех удалил из Instagram еще несколько stories, на которых Шевчук вел себя неадекватно.