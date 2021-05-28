Вячеслав ШЕВЧУК: «Де Дзерби ноунейм? Цыганык не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Шахтера» поделился мнением о новом тренере «горняков»

  • 28.05.2021 19:35
  • 877 просмотров
  • 10 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Де Дзерби ноунейм? Цыганык не разбирается в футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о новом наставнике донецкого клуба Роберто Де Дзерби.
 
«Я давно наблюдал за «Сассуоло». Де Дзерби - это молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.
 
Кто говорит? Цыганык. Он сказал, что это ноунейм. Я когда прочитал, что Игорь это сказал... Это недоразумение, он не разбирается в футболе значит», - сказал Шевчук.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 28.05.2021 19:51
    0
    Слава,так он ещё и истеричка
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 28.05.2021 19:50
    0
    От сучий т9 "виплатою" править "аталантою"
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 28.05.2021 19:49
    +1
    Ну я бы сказал, что в этот раз Шевчук прав.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 28.05.2021 19:48
    0
    Александр Шевченко, 28.05.2021 19:43
    Давайте по честноку, кто из кротов до появления слухов про Де Дзерби в крототиме, хоть что-то знал о нем и видел игру Сассуоло? Ответ очевиден - ноль целых голь десятых
    Не гони. Ти мабуть як і циганик у футболі не дуже розбираєшся. Я за сасуоло дивлюся другий рік. Команда у створ воріт 10 і більше ударів за матч наносила і кучу бабла принесла не лише мені я думаю. З виплатою це були найатакуючі командочки серії А. Так що думаю заслуга в цьому ві дзербі є немала
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 28.05.2021 19:48
    0
    он давно наблюдает за сасуоло что за бред
    только что бы что то сказать не о чем пиарить себя сморозив не понятно что
    он в душе не знает даже половину состава я уже молчу за философию клуба
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:45
    +1
    Leo Leo, 28.05.2021 19:39
    Славик! Ты чего!? Цыганыка знают во всем мире ,а ДеДзерби по сравнению с ним ноунейм
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:45
    0
    А касаемо Де Дзерби Славик всё по делу сказал, молодой и перспективный тренер, авторитарный тренер, некоторым игрокам Шахтёра давно пора дать люлей.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:44
    +1
    Кто-то ещё серьёзно воспринимает слова этого псевдожурналЫста и псевдоЫнсайда?
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 28.05.2021 19:43
    0
    Давайте по честноку, кто из кротов до появления слухов про Де Дзерби в крототиме, хоть что-то знал о нем и видел игру Сассуоло? Ответ очевиден - ноль целых голь десятых
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 28.05.2021 19:39
    +5
    Славик! Ты чего!? Цыганыка знают во всем мире ,а ДеДзерби по сравнению с ним ноунейм
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 28.05.2021 19:39
    +5
    Славик! Ты чего!? Цыганыка знают во всем мире ,а ДеДзерби по сравнению с ним ноунейм
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 28.05.2021 19:49
    +1
    Ну я бы сказал, что в этот раз Шевчук прав.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:45
    +1
    Leo Leo, 28.05.2021 19:39
    Славик! Ты чего!? Цыганыка знают во всем мире ,а ДеДзерби по сравнению с ним ноунейм
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:44
    +1
    Кто-то ещё серьёзно воспринимает слова этого псевдожурналЫста и псевдоЫнсайда?
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 28.05.2021 19:51
    0
    Слава,так он ещё и истеричка
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 28.05.2021 19:50
    0
    От сучий т9 "виплатою" править "аталантою"
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 28.05.2021 19:48
    0
    Александр Шевченко, 28.05.2021 19:43
    Давайте по честноку, кто из кротов до появления слухов про Де Дзерби в крототиме, хоть что-то знал о нем и видел игру Сассуоло? Ответ очевиден - ноль целых голь десятых
    Не гони. Ти мабуть як і циганик у футболі не дуже розбираєшся. Я за сасуоло дивлюся другий рік. Команда у створ воріт 10 і більше ударів за матч наносила і кучу бабла принесла не лише мені я думаю. З виплатою це були найатакуючі командочки серії А. Так що думаю заслуга в цьому ві дзербі є немала
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 28.05.2021 19:48
    0
    он давно наблюдает за сасуоло что за бред
    только что бы что то сказать не о чем пиарить себя сморозив не понятно что
    он в душе не знает даже половину состава я уже молчу за философию клуба
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:45
    0
    А касаемо Де Дзерби Славик всё по делу сказал, молодой и перспективный тренер, авторитарный тренер, некоторым игрокам Шахтёра давно пора дать люлей.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 28.05.2021 19:43
    0
    Давайте по честноку, кто из кротов до появления слухов про Де Дзерби в крототиме, хоть что-то знал о нем и видел игру Сассуоло? Ответ очевиден - ноль целых голь десятых
    Ссылка
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