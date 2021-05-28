Вячеслав ШЕВЧУК: «Де Дзерби ноунейм? Цыганык не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о новом наставнике донецкого клуба Роберто Де Дзерби.



«Я давно наблюдал за «Сассуоло». Де Дзерби - это молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.



Кто говорит? Цыганык. Он сказал, что это ноунейм. Я когда прочитал, что Игорь это сказал... Это недоразумение, он не разбирается в футболе значит», - сказал Шевчук.