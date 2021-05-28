Вячеслав ШЕВЧУК: «Де Дзерби ноунейм? Цыганык не разбирается в футболе»

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о новом наставнике донецкого клуба Роберто Де Дзерби.
«Я давно наблюдал за «Сассуоло». Де Дзерби - это молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.
Кто говорит? Цыганык. Он сказал, что это ноунейм. Я когда прочитал, что Игорь это сказал... Это недоразумение, он не разбирается в футболе значит», - сказал Шевчук.
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Источник — Instagram
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только что бы что то сказать не о чем пиарить себя сморозив не понятно что
он в душе не знает даже половину состава я уже молчу за философию клуба
только что бы что то сказать не о чем пиарить себя сморозив не понятно что
он в душе не знает даже половину состава я уже молчу за философию клуба
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