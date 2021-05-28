ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020

  • 28.05.2021 19:58
  • 2644 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
© УАФ

Национальная команда Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020, который, как и первый, пройдет в Харькове.
 
К тройке вратарей, работавших на прошлой неделе, присоединился голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, а к полевым игрокам - наши легионеры Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус. Как известно, Александр Зинченко прибудет в расположение главной команды после финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором завтра его «Манчестер Сити» сразится с «Челси».
 
К сожалению, не смогут помочь национальной команде Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко. В обоих одинаковое повреждения - надрыв задней поверхности бедра, после которого парни не успевают восстановиться до начала финального турнира.
 
Список игроков, присутствующих сейчас на сборе
 
Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания).
 
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер»), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).
 
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк» Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Роман Безус («Гент», Бельгия).
 
Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    McLay
      McLay, 28.05.2021 21:19
    0
    Diamond66689, 28.05.2021 21:08
    Жаль Петряка и Кулача,что даже в такой ситуации их не вызывают.У нас здоровые то есть?Пятов уже не тот,Ярмоленко после травмы,Лунин без практики,вылетели Буяльский,Андриевский,Шепелев,Коноплянк
    У Кулача ще яйця за малі для збірної. Забивши десять м'ячів з гри, і це вже охрєнєнний форвард?
    Ссылка
    McLay
      McLay, 28.05.2021 21:13
    0
    Що робити? Що робити?!
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 28.05.2021 21:09
    0
    Слезы радости навернулись на глазах.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 28.05.2021 21:08
    0
    Жаль Петряка и Кулача,что даже в такой ситуации их не вызывают.У нас здоровые то есть?Пятов уже не тот,Ярмоленко после травмы,Лунин без практики,вылетели Буяльский,Андриевский,Шепелев,Коноплянк
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 28.05.2021 20:59
    0
    Це добра новина,ще б Ярмоленка ,Кривцова,,Лунина,сюда добавить.
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    turist86
      turist86, 28.05.2021 20:49
    +1
    можливо, відсутність гравців, яких брали у збірну по блату, покращить атмосферу в команді. На відміну від Євро-2016
    Ссылка
    turist86
      turist86, 28.05.2021 20:49
    +1
    можливо, відсутність гравців, яких брали у збірну по блату, покращить атмосферу в команді. На відміну від Євро-2016
    Ссылка
    McLay
      McLay, 28.05.2021 21:19
    0
    Diamond66689, 28.05.2021 21:08
    Жаль Петряка и Кулача,что даже в такой ситуации их не вызывают.У нас здоровые то есть?Пятов уже не тот,Ярмоленко после травмы,Лунин без практики,вылетели Буяльский,Андриевский,Шепелев,Коноплянк
    У Кулача ще яйця за малі для збірної. Забивши десять м'ячів з гри, і це вже охрєнєнний форвард?
    Ссылка
    McLay
      McLay, 28.05.2021 21:13
    0
    Що робити? Що робити?!
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 28.05.2021 21:09
    0
    Слезы радости навернулись на глазах.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 28.05.2021 21:08
    0
    Жаль Петряка и Кулача,что даже в такой ситуации их не вызывают.У нас здоровые то есть?Пятов уже не тот,Ярмоленко после травмы,Лунин без практики,вылетели Буяльский,Андриевский,Шепелев,Коноплянк
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 28.05.2021 20:59
    0
    Це добра новина,ще б Ярмоленка ,Кривцова,,Лунина,сюда добавить.
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