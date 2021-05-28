ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Национальная команда Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020, который, как и первый, пройдет в Харькове.



К тройке вратарей, работавших на прошлой неделе, присоединился голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, а к полевым игрокам - наши легионеры Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус. Как известно, Александр Зинченко прибудет в расположение главной команды после финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором завтра его «Манчестер Сити» сразится с «Челси».



К сожалению, не смогут помочь национальной команде Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко. В обоих одинаковое повреждения - надрыв задней поверхности бедра, после которого парни не успевают восстановиться до начала финального турнира.



Список игроков, присутствующих сейчас на сборе



Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания).



Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер»), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).



Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк» Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Роман Безус («Гент», Бельгия).



Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).