ОФИЦИАЛЬНО. Давид Алаба – игрок Реала

«Реал» Мадрид официально объявил о подписании защитника «Баварии» Давида Алабы. Австриец станет игроком «королевского клуба» на правах свободного агента.
💻 #WelcomeAlaba pic.twitter.com/AvVUwfyF8l— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 28, 2021
Контракт с Алабой рассчитан на пять лет – до лета 2026 года. Официальная презентация Алабы в качестве игрока «Реала» состоится после чемпионата Европы.
Алаба попал в структуру «Баварии» еще в 2007 году. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 7 ассистов в 45 матчах во всех турнирах.
Источник — ФК Реал Мадрид
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