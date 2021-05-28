ОФИЦИАЛЬНО. Давид Алаба – игрок Реала

«Реал» Мадрид официально объявил о подписании защитника «Баварии» Давида Алабы. Австриец станет игроком «королевского клуба» на правах свободного агента.

Контракт с Алабой рассчитан на пять лет – до лета 2026 года. Официальная презентация Алабы в качестве игрока «Реала» состоится после чемпионата Европы.

Алаба попал в структуру «Баварии» еще в 2007 году. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 7 ассистов в 45 матчах во всех турнирах.