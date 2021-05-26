Алаба прибыл в Мадрид. Он подпишет контракт с Реалом

Вчера, 25 мая Давид Алаба прибыл в Мадрид для подписания контракта с «Реалом». Об этом сообщают испанские СМИ.

Он посетил тренировочную базу клуба и начал подыскивать себе жилье.

Алаба может достаться «Реалу» на правах свободного агента. Защитник не продлил контракт с «Баварией» и покидает клуб.

В нынешнем сезоне на счету Алабы 2 гола и 7 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.