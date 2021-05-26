Алаба прибыл в Мадрид. Он подпишет контракт с Реалом

Вчера, 25 мая Давид Алаба прибыл в Мадрид для подписания контракта с «Реалом». Об этом сообщают испанские СМИ.
Он посетил тренировочную базу клуба и начал подыскивать себе жилье.
Алаба может достаться «Реалу» на правах свободного агента. Защитник не продлил контракт с «Баварией» и покидает клуб.
В нынешнем сезоне на счету Алабы 2 гола и 7 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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Источник — Marca
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