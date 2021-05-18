ФОТО. Бавария попрощалась с тремя легендами клуба

В конце нынешнего сезона в качестве свободных агентов «Баварию» покинут сразу три старожила клуба – Давид Алаба, Хави Мартинес и Жером Боатенг.
«Бавария» попрощалась с легендами клуба и выпустила специальную коллекцию мерча, посвященную их уходу:
Legends forever. ❤️🤍 #DankeDavid #GraciasJavi #DankeJérôme— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 18, 2021
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Источник — ФК Бавария
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