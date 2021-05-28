ПАЛКИН: «Шахтер сделал предложение Пятову. Но он что-то долго думает»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что клуб сделал новое предложение о контракте голкиперу Андрею Пятову, у которого истекает контракт 30 июня.

«Всякое может быть. Посмотрим еще. Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает.

Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в «Шахтере» или нет. Надо как можно быстрее Андрею принять финальное решение и определиться».

36-летний вратарь Андрей Пятов в прошлом сезоне сыграл только 7 матчей за донецкий клуб, проигрывая конкуренцию молодому Анатолию Трубину.