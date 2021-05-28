ПАЛКИН: «Шахтер сделал предложение Пятову. Но он что-то долго думает»

У опытного голкипера донецкого клуба истекает контракт 30 июня

  • 28.05.2021 22:06
  • 3499 просмотров
  • 7 комментариев
ПАЛКИН: «Шахтер сделал предложение Пятову. Но он что-то долго думает»
© ФК Шахтер Донецк. Палкин и Пятов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что клуб сделал новое предложение о контракте голкиперу Андрею Пятову, у которого истекает контракт 30 июня.

«Всякое может быть. Посмотрим еще. Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает.

Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в «Шахтере» или нет. Надо как можно быстрее Андрею принять финальное решение и определиться».

36-летний вратарь Андрей Пятов в прошлом сезоне сыграл только 7 матчей за донецкий клуб, проигрывая конкуренцию молодому Анатолию Трубину.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(22 голоса)

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Комментарии
    lenares85
      lenares85, 28.05.2021 22:52
    0
    Палкини и Ахметовы те еще жлобы для Украинцев, 9 хотя сам дачи за 300 млн покупает ) если б предложили хорошую зп думаю б Пятов согласился , а так он наверно на процентах больше получает и думает а стоит оно того гнуть спину если он со счета в банке более имеет. Такой вратарь в любой команд Украины не затерялся б
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 28.05.2021 22:50
    +1
    У многих в жизни наступает такой момент. Надо решать, как жить дальше. Или вечно вторым стать или двинуться в другом направлении вообще.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 22:47
    +1
    Geniyfootball1985, 28.05.2021 22:30
    Странный Андрюша,ему бабки предлагают,за то что лавку греть будет,а он ещё о чём то думает
    Как раз тут странного ничего не вижу. Ему вполне может светить место в основе условной Ворсклы.
    Ссылка
    Ukraine
      Ukraine, 28.05.2021 22:42
    -1
    Візьміть мене на пів ставки, обіцяю гріти лавку дуже сильно!!!!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 28.05.2021 22:30
    +3
    Странный Андрюша,ему бабки предлагают,за то что лавку греть будет,а он ещё о чём то думает
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.05.2021 22:27
    +4
    Ждет предложений от Реала...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 28.05.2021 22:22
    -6
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.05.2021 22:27
    +4
    Ждет предложений от Реала...
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 28.05.2021 22:30
    +3
    Странный Андрюша,ему бабки предлагают,за то что лавку греть будет,а он ещё о чём то думает
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 28.05.2021 22:50
    +1
    У многих в жизни наступает такой момент. Надо решать, как жить дальше. Или вечно вторым стать или двинуться в другом направлении вообще.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 22:47
    +1
    Geniyfootball1985, 28.05.2021 22:30
    Странный Андрюша,ему бабки предлагают,за то что лавку греть будет,а он ещё о чём то думает
    Как раз тут странного ничего не вижу. Ему вполне может светить место в основе условной Ворсклы.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 28.05.2021 22:52
    0
    Палкини и Ахметовы те еще жлобы для Украинцев, 9 хотя сам дачи за 300 млн покупает ) если б предложили хорошую зп думаю б Пятов согласился , а так он наверно на процентах больше получает и думает а стоит оно того гнуть спину если он со счета в банке более имеет. Такой вратарь в любой команд Украины не затерялся б
    Ссылка
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